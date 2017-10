Încă o taxă pentru firmele care exploatează resursele naturale

Ministerul Finanțelor Publice vrea să impună firmelor cu activități de extracție și exploatare a resurselor naturale, cu excepția gazelor naturale, o taxă specială de 0,5% aplicată la veniturile luate în calcul la stabilirea cifrei de afaceri. Taxă se datorează de la 1 februarie 2013 până la 31 decembrie 2014, se arată în proiectul de ordonanță lansat ieri în dezbatere publică.În Ordonanță se precizează clar ce activități intră sub incidența acestei taxe: exploatarea forestieră, extracția cărbunelui superior, extracția cărbunelui inferior, extracția petrolului brut, extracția minereurilor feroase, extracția minereurilor de uraniu și toriu, extracția altor minereuri metalifere neferoase și alte activități extractive. Sub incidența acestei taxe intră și operatorii economici care au licențe de exploatare a resurselor menționate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.„Vom introduce o taxă suplimentară de 0,5% pe cifra de afaceri pe exploatarea resurselor naturale pentru a asigura fonduri pentru cofinanțare la fonduri europene. Cea mai mare parte a veniturilor colectate în plus, de peste trei miliarde de lei, deci 0,5 % PIB, se vor duce pentru cofinanțarea la fondurile europene. Sunt mai multe măsuri de corecție a unor deduceri la calculul impozitului pe profit în Codul Fiscal”, a spus Daniel Chițoiu, ministrul Finanțelor Publice.