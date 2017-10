În portul Constanţa, a crescut o pădure pe liniile de cale ferată

În portul Constanța, a crescut o pădure pe liniile de cale ferată

De cum intri în portul vechi (zona dintre porțile nr. 1 și nr. 3 ale portului Constanța), dintre liniile de cale ferată ce însoțesc șoseaua principală, te întâm- pină un codru tânăr. Arbuștii au atins înălțimi de 2 - 3 metri, semn că pe liniile respective n-a mai trecut trenul de peste un deceniu. În dreptul silozurilor lui Anghel Saligny, pădurea a crescut frumoasă. Nu te-ar mira ca din desișul ei să-ți sară lupul în cale.Zona feroviară este partea rușinoasă a portului vechi. Starea ei este în contrast flagrant cu cea a infrastructurii și suprastructurii portuare aflate sub controlul autorității portuare și a operatorilor privați. Administratorul său, CFR Infrastructură, o neglijează cu bună știință. „Nu are rost să cheltuim bani cu întreținerea unor linii care nu sunt solicitate de operatori” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Dorin Maer, directorul Regionalei CFR Constanța.În parte, Maer are dreptate. Rețeaua de cale ferată a României este supraponderală, depășind necesitățile actuale ale economiei. În numeroase sectoare, nu doar în portul Constanța, sunt multe linii necirculate de ani de zile, neîntreținute, degradate, fără viitor. Proprietarul, Ministerul Transporturilor, trebuie să găsească soluții pentru a scăpa de acest balast. Ceea ce nu-i folosește și nu poate fi administrat de către CFR Infrastructură trebuie concesionat sau vân-dut operatorilor privați. Același lucru ar trebui făcut și în portul Constanța.Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța ar trebui să profite că are în lucru noul master plan. Acesta ar trebui să trateze și aspectele privind transportul feroviar și să răspundă la câteva întrebări concrete: care linii de cale ferată din portul Constanța sunt necesare și care trebuie desființate. În baza răspunsurilor master plan-ului, ministerul și CFR Infra-structură ar putea lua decizia de a renunța la ceea ce este inutil. Suprafețele de teren eliberate pot fi folosite pentru lărgirea șoselelor, parcări și noi investiții.