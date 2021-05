În PNRR va exista un fond pentru start-up-uri

Preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor, Florin Jianu, a solicitat în cadrul unei întâlniri cu primul-ministru, Florin Cîţu pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), să existe din nou un fond pentru start-up-uri, aşa cum a fost „Start-up Nation”, un program care să susţină tehnologia şi digitalizarea. „Din păcate am intrat pe o pantă descendentă în care vedem cum măsură după măsură se închid şi acest lucru am cerut primului-ministru. De asemenea, am cerut să existe o implicare mult mai consistentă a instituţiilor financiare româneşti, în speţă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Înţelegem necesitatea derulării unor instrumente prin Fondul European de Investiţii, prin Banca Europeană de Investiţii, dar reforma trebuie să fie totuşi a instituţiilor româneşti. Nu s-a discutat un buget al acestui program”, a declarat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor. Acesta a subliniat că a obţinut din partea prim-ministrului Florin Cîţu promisiunea că în PNRR se va regăsi un nou program pentru start-up-uri.