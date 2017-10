În pădurile Constanţei se fură ca-n codru

În pădurile Constanței se fură ca-n codru

Județul Constanța se poate lăuda la ora actuală cu aproximativ 39.000 de hectare de păduri, de paza cărora răspund, în mod direct, aproape 100 de pădurari. Mai exact, Regia Națională a Pădurilor, prin Direcția Silvică Constanța, administrează în jur de 38.500 de hectare de pădure aflată în proprietatea statului, restul de până la aproape 39.000 ha fiind pădure proprietate privată. Așa cum era de așteptat, lunile de iarnă au fost mai mult decât grele pentru cei 105 pădurari și șefi de districte silvice din județ. Numărul constănțenilor care sperau să poată pune mâna direct din pădure pe lemnul de care ar fi avut nevoie pentru a-și încălzi locuințele a crescut simțitor de mult. În plus, nu puțini au fost aceia care au încercat să facă un ban în plus din vânzarea lemnului, dar cărora pădurarii le-au dat planurile peste cap. Potrivit reprezentanților Direcției Silvice Constanța, una dintre zonele în care s-au constatat cele mai multe tăieri ilegale în ultimele trei luni a fost Dobromir - Văleni. Puțini constănțeni au reușit totuși să ajungă cu lemnele acasă, așa că, în ultimele trei luni, zeci de localnici au fost amendați. Cele mai multe nereguli au fost însă depistate de personalul Direcției Silvice Constanța în luna februarie. Ing. Valentin Neagu, directorului direcției, a precizat că doar în această lună au fost constatate 12 infracțiuni și aplicate 121 de sancțiuni contravenționale. În cele 28 de zile, cuantumul amenzilor date de inspectorii silvici constănțeni pentru tăieri ilegale s-a ridicat la nu mai puțin de 95.300 lei. Amenda pentru tăiere ilegală de masă lemnoasă este de 1.000 de lei, bani care ajung la bugetul local. Să nu credeți că nu este și interesul pădurarilor să fie cu ochii în patru, mai ales cei care sunt responsabili de cele aproximativ 450 de hectare, aflate în proprietate privată. Pentru acestea, direcția a încheiat contracte de pază și prestări servicii, în schimbul unei taxe de 40 de lei pe an, pentru fiecare hectar, așa că, în situația în care hoții dau iama în pădure, proprietarul poate solicita despăgubiri. Cel care achită contravaloarea copacilor care dispar este însă pădurarul.