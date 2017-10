În noul sezon estival

1

multi venira dar si mai multi plecara

Tanti asta crede ca turism se face scalambaindu-se imbracata in Cleopatra ( sau ce era ) alaturi de ,,clovnul leguma,,inconjurata de idoii lui calare pe care de prost gust ? stie ea de ce vaneau inainte turisti ( straini ) pe litoral intr-o vara cit acum in zece ? PENTRU CA TURISMUL ESTE CONDUS DE OAMENI CA EA ! habar nu au ce trebuie sa faca. Au manelizat statiunea si mai au pretentii sa vina lume buna. Unde este TUI ? in catalogul lor este recomandata Albania , Romania neexistind. Unii vin si apoi spun ca nu le mai trebuie altadata. Tu ai da bani ( si nu putini ) sa-ti faci vacanta aici ?