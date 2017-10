În februarie, vânzările din turism au crescut cu 7%, faţă de perioada similară a anului trecut

Previziuni optimiste pentru turismul de pe litoral, în 2009

În februarie, vânzările din turism au crescut cu 7%, față de perioada similară a anului trecut

Ieri, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a organizat un seminar pe tema turismului pe litoral în anul 2009. La eveniment au participat atât reprezentanții CCINA și autorităților locale, cât și hotelierii și operatorii de turism. Optimismul a fost cuvântul de ordine la seminar. „Deși este criză, turismul de pe litoral va funcționa și în acest an, dintr-un motiv simplu: la o populație de 22 milioane de locuitori, există 127.000 de spații de cazare pe litoralul românesc și nu se poate pune problema unui surplus al ofertei de astfel de servicii”, a declarat președintele CCINA Constanța, Mihai Daraban. Problema principală rămâne prelungirea sezonului estival și atragerea turiștilor și în afara perioadei de vârf, iulie - august, când hotelurile din stațiuni sunt ocupate în proporție de 100%. „Trebuie să vedem ce facem cu începutul și sfârșitul sezonului estival și să dezvoltăm turismul balnear sau cel de business. Spre exemplu, în perioada târgului de confecții de la sfârșitul lui februarie, firmele prezente au ocupat aproximativ 1.600 de spații de cazare și au cheltuit 300.000 de euro pe diferite utilități, doar în Constanța”, a explicat Mihai Daraban. Alte probleme dezbătute au vizat lipsa de personal calificat și de fonduri pentru calificare, precum și accesibilitatea greoaie pe litoral, în perioada sezonului estival. „Am demarat un proiect de calificare de tehnicieni pentru turism, însă cererea este aproape inexistentă”, a atras atenția directorul general CCINA Constanța, Dănuț Jugănaru. „Cu siguranță, dispariția școlilor de arte și meserii nu va rezolva problema, și așa gravă pentru turismul de pe litoral”, a punctat vicepreședintele Cornelia Boantă. În plus, este necesar să se lucreze cu ministerul și autoritățile abilitate pentru ca trenurile să ajungă mai repede în Constanța. „În aceste zile discutăm cu poliția română pentru rezolvarea fluidizării traficului rutier. Mărirea vitezei în orașe de la 50 la 70 kilometri pe oră, pe tronsoanele Cernavodă - Constanța și Hârșova - Constanța este o soluție. La Tuzla vom construi un sens giratoriu”, a afirmat subprefectul județului, Mircea Iustian. Parteneriatul sectorului public și privat este o altă cale de a ajuta turismul să treacă peste criză, mai ales în condițiile în care se dorește scindarea Asociației Litoral și crearea unei federații patronale în sud. „Litoralul se împarte în două în acest moment. Stațiunea Mamaia este în plină pregătire de amenajare și renovare pentru a deschide sezonul estival la timp. Din păcate, în sud nu se întâmplă același lucru”, a avertizat Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia. Pentru 2009, previziunile rămân optimiste. Doar în luna februarie, față de perioada similară a anului trecut, vânzările din turism au crescut cu 7%, în principal datorită lansării programului de înscrieri timpurii. „Tarifele în 2009 nu vor suferi modificări, față de 2008. Pot spune că suntem sub bulgari, ca tarife practicate pe litoral, în condițiile în care prețurile la utilități și TVA-ul bunurilor alimentare sunt mai mari decât ale vecinilor noștri. O măsură ce ar veni în sprijinul hotelierilor ar fi reducerea TVA-ului la mărfurile alimentare pe perioada sezonului estival la 7%”, a precizat Nicolae Bucovală. „Trebuie să fim bine înțeleși, nu poți stabili un tarif mediu pe întreg litoralul românesc. Există diferențe mari între stațiuni și chiar între hotelurile cu același număr de stele. Nu se pot uniformiza tarifele. Un hotel de trei stele din Mamaia va avea un tarif diferit față de un hotel de trei stele din sudul litoralului, din cauza diferențelor de cheltuieli”, a mai declarat Dănuț Jugănaru.