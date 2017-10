În Constanţa, Orange a extins acoperirea reţelei şi a lansat oferte noi

În Constanța, Orange a extins acoperirea rețelei și a lansat oferte noi

Ştire online publicată Vineri, 28 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Orange România anunță îm-bunătățirea acoperirii pentru ser-viciile de voce și date mobile în județul Constanța și lansarea unor oferte speciale cu ocazia sărbătorilor de iarnă.Astfel, Orange acoperă acum și localitățile Seraiu, Mircea Vodă, Băneasa și Săcele, iar în orașul Constanța a îmbunătățit acoperirea în cartierele Boreal, Tomis Plus și în zona Faleza Nord. Pentru serviciul de internet mobil, Orange oferă viteze de până la 43,2 Mbps în orașul Constanța, precum și în toate celelalte localități de pe litoral, în restul județului oferind viteze de până la 21,6 Mbps.Constănțenii sunt așteptați în magazinele Orange cu oferte care cuprind beneficii nelimitate pentru toate abonamentele Delfin, Cangur și Panteră din ofertă, începând de la 5 euro. În plus, clienți din Constanța care aleg iarna aceasta abonamente cu tarife începând de la 7 euro primesc bonus 100 de minute naționale și telefoane la prețuri speciale. Astfel, ei își pot lua Samsung Star 3 cu 9 euro împreună cu abonamentul Cangur 9 și iPhone 4 în varianta de 8 GB la 99 de euro cu abonamentul Panteră 31 pentru iPhone pe 24 de luni.Clienții Orange PrePay care își activează o opțiune și își consumă minutele sau mesajele scrise incluse în mai puțin de 30 de zile primesc încă o opțiune cadou. De asemenea, prin programul Phone Credit dedicat clienților PrePay, ei pot să cumpere orice telefon din oferta Orange la un preț redus și au o ofertă suplimentară la achiziți-onarea unui smartphone Orange Pasadena sau Nokia Asha 302: reducere suplimentară de 15 euro la prețul telefonului, un bonus de 300 MB și un sticker cover pentru telefon cu personajele din reclamele Orange PrePay.Cei care sunt în căutarea unui cadou special de sărbători pot alege din colecția de accesorii de iarnă care cuprinde mănuși cu Bluetooth incorporat, căciulă cu căști stereo, mănuși pentru touch screen, fulare și multe altele. De asemenea, clienții au la dispoziție o gamă variată de accesorii cu îndrăgitele personaje Millidge și Doig din reclamele Orange PrePay, precum tricouri, jucării de pluș, genți și altele.Pentru a fi mai aproape de clienții săi din județul Constanța, Orange România a dezvoltat o rețea de distribuție care cuprinde 4 magazine proprii - inclusiv în centrele comerciale Maritimo și City Mall, 5 Orange Store (magazine în sistem de franciză) și 5 magazine ale partenerilor în 5 localități din județ. Anul acesta, caravanele Orange au călătorit în 50 de localități din Constanța, oferindu-le clienților posibilitatea să testeze și să cumpere serviciile și produsele Orange.Un alt proiect inițiat de Orange în Constanța a fost programul de practică Orange First Step. Astfel, studenții și masteranzii din oraș s-au putut înscrie la sesiuni de practică în mai multe departamente din cadrul Orange România.„Anul acesta am derulat mai multe proiecte pentru clienții noștri din Constanța care au vizat creșterea calității serviciilor și implicarea în comunitatea locală, direcție pe care intenționăm să o continuăm și în viitor”, a declarat Julien Ducarroz, Chief Commercial Officer Orange România.