În ce monedă se mai merită să ţinem banii în bancă

bun articol!

felicitari. Dar cum se face ca CEC-ul comunist dadea o dobanda de 3% (neimpozitabila) pe depozitele la vedere si 5%(nici asta nu se impozita) la cele pe termen? Cum se face ca bancile dau imprumuturi cu dobanzi extrem de mari? Cum se face ca la noi sunt cele mai mici dobinzi pentru depozite si cele mai mari dobinzi pentru imprumuturi? Din UE si nu numai?!!! (Suntem mai prosti ca africanii...) Cum se face ca intotdeauna cand iti deschizi un depozit, se transforma in cont fara sa fi semant ceva? (Cu dobinzi mai mici...) Cum se face ca ti se percep taxe si pentru "administrarea " si pentru "casierie" la retrageri de numerar si impozit pe profit si multe altele? Protectia consumatorului si parlamentarii/ministrii acestei tari, au studiat si ei problema? Ce parere au? Aceeasi ca la accceptarea redeventelor de 3% pentru extractia de minereuri?(Cand cea mai modesta contributie este in Ghana de 45%...) Si aceeasi ca la cumpararea de bijuterii de aur/argint de la populatie de catre "firme" cinstite, cu doar 5% din pretul oficial al aurului/argintului la bursa? (Metal brut, nu bijuterii...). Dar, daca in toata lumea bancile comerciale -si de stat- accepta depozite in metal pretios (purtatoare de dobanzi), la noi nu exista aceasta posibilitate... Prea suntem luati de prosti... Si politicienii acopera aceasta activitate! Dar daca nu reactionam, poate chiar suntem prosti!