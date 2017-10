În atenţia persoanelor care solicită ajutor de incalzire

În atenția persoanelor care solicită ajutor de incalzire

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța precizează că, pentru depunerea formularului „Cerere - declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială”, afișat pe site-ul www.primaria-ct.ro, adeverința de venit este necesara doar persoanelor care obțin următoarele venituri:- venituri din profesii libere, veniturile obținute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;- venituri comerciale provenite din fapte de comerț ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum și din practicarea unei meserii;- veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, precum si a celor care provin din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea;- venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă;- indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de demnitate publică, stabilite potrivit legii;- indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;- drepturile de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;- indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor la companii/societăți naționale, societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și la regiile autonome;- remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandate, conform prevederilor legii societăților comerciale;- remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;- sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale constituite prin subscripție publică;- sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, precum și în comisia de cenzori;- sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii;- sumele acordate de organizații nonprofit și de alte entități neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariații din instituțiile publice;- indemnizația administratorilor, precum și suma din profitul net cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor;- sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum și actualizarea acestora cu indicele de inflație;- indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă;- orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii;- veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente;- dividende;- venituri impozabile din dobânzi;- câștiguri din transferul titlurilor de valoare;- venituri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare;- venituri din lichidarea unei persoane juridice;- venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat- venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor;- venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea;- veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri;- veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câștigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot;- venituri din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de moștenire;- prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii;- venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;- venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;- venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile.În vederea fluidizării activității organului fiscal privind eliberarea adeverințelor de venit, rugăm contribuabilii să solicite această adeverință doar în situația în care realizează venituri de natura celor enumerate mai sus.