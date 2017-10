În atenţia crescătorilor de animale care vor să acceseze credite

În atenția crescătorilor de animale care vor să acceseze credite

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) eliberează adeverințe pentru beneficiarii ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la speciile bovine și ovine/caprine, care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente, de la băncile care au încheiat convenții cu agenția.Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.Toate convențiile încheiate între APIA, bancă și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro.La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință de înregistrare a fermierului prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 și a solicitat ANT - sector zootehnic, schema decuplata de producție, specia bovine, în sectorul carne și/sau ANT - sectorul zootehnic, schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine, precum și numărul de animale pentru care se solicită sprijin financiar. De asemenea, prin adeverință se confirmă faptul că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.Banca creditoare acordă beneficiarilor, conform reglementarilor sale interne, credite/facilități de finanțare in lei, pentru finanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzuta în adeverința eliberată de APIA.Cuantumul per cap de animal pentru schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne este de 300 lei/cap de bovină, iar cuantumul per cap de animal pentru schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine este de 20 lei/cap de animal.Fermierii care au accesat credite în baza adeverințelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru ANT în sectorul zootehnic de la aceeași bancă de la care au obținut creditul anterior.Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.