Impozitul minim va fi desfiinţat la toamnă

Impozitul minim va fi desființat la toamnă

„Se elimină impozitul minim începând cu această toamnă. Am apreciat și am spus demult că acest impozit minim și-a produs efectul pe care l-am dorit și în această toamnă va fi eliminat. Cota unică de 16% va fi menținută. O spun sincer impozitarea progresivă nu aduce ceea ce cred unii că poate aduce mai mult la bugetul de stat. Am avut cotă progresivă în România și ponderea veniturilor în PIB tot 30-31% a fost, deci nu a fost un surplus.” Declarația îi aparține premierului Emil Boc și a fost făcută la lansarea „Cartei Albe a IMM-urilor din România 2010". În prezent, agenții economici din România plătesc atât cota minimă de 16%, cât și impozitul minim. Referindu-se la reducerea și comasarea taxelor și tarifelor cu caracter nefiscal, premierul a amintit că au fost reduse și eliminate până în prezent 215. El a afirmat că: „Vor mai fi eliminate pe parcursul acestui an și alte impozite, taxe și tarife mai bine spus cu caracter nefiscal.”