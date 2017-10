Impozitul minim va falimenta agenţiile de turism mici şi mijlocii

Potrivit ANAT

Impozitul minim va falimenta agențiile de turism mici și mijlocii

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) consideră că introducerea agențiilor de turism și touroperatorilor în categoria firmelor suspectate de evazionism este o eroare, care poate duce la falimentul multor firme de profil și la „omorârea turismului românesc“. Peste 800 de agenții de profil, membre ANAT, sunt gata să „blocheze” site-ul Ministerului Finanțelor, în cazul în care nu obțin eliminarea din lege a prevederii, susține Corina Martin, președintele ANAT. Ea consideră că o agenție de turism mică sau mijlocie, cu venituri de circa 8% din vânzări și cu o marjă de profit de 0,5 - 1%, va fi afectată puternic de introducerea unui impozit minim, mai ales că 2009 a fost un an de criză, în care turismul autoh-ton a scăzut cu 18%, iar 2010 este un an greu, în care cei mai mulți agenți economici încearcă să se redreseze. „Nu există activități ilicite în cazul agențiilor de turism. Explicația este simplă - touroperatorii și agențiile de turism sunt intermediari între client (turist) și furnizorul de servicii (hoteluri, transportatori etc). Avem obligații ferme de plată față de furnizorii de servicii. Prin specificul activității agențiilor de turism, fiecare client pleacă întotdeauna din agenție cu contract, factură, chitanță și voucher, acestea constituind elementele în baza cărora turistul nu ar putea beneficia, altfel, de cazare, transport aerian și servicii de alimentație publică”, a declarat ieri Corina Martin. Patronatul a cerut sprijinul Elenei Udrea, ministrul Turismului, pentru a determina Ministerul Finanțelor să elimine această prevedere. „Într-adevăr, există turism la cheie, de care știm cu toții, există pensiuni nedeclarate, care practică agroturismul, există moteluri la marginea drumului, neclasificate de minister, însă nu poți face o apreciere generală pentru întregul sector. Oricum, este din ce în ce mai clar că cei de la minister nu au nici cea mai vagă idee despre cum funcționează o agenție de turism. Noi avem contracte ferme și obligații de plată clare față de hotelieri, structuri de alimentație publică și cazare, precum și față de companiile aeriene membre IATA, cu termene fixe și stricte de plată. Activitatea agențiilor are o cotă zero de evaziune, pentru că noi nu vindem kebab la tarabă, ca să băgăm banii sub tejghea și să plecăm acasă. Este în interesul nostru ca turiștii să cumpere pachete, să intre în hoteluri și să aleagă să își petreacă vacanțele în țara lor“, a mai spus Corina Martin. Ea a dat drept exemplu plățile pe care agențiile de turism le fac către companiile aeriene, care nu acceptă decât carduri, adică plăți fiscalizate instantaneu, pentru care nu există risc de evaziune.