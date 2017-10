Impozitul forfetar pentru turism, calculat ca o sumă fixă

Impozitul forfetar va fi stabilit ca o sumă fixă, în funcție de anumiți indicatori pentru fiecare domeniu de activitate, a declarat ieri ministrul pentru IMM-uri și turism, Maria Grapini. Astfel, firmele ar urma să plătească mai puțin decât dacă ar aplica cota de 16% pe profit sau de 3% pe venit. „Pentru fiecare cod CAEN am identificat care sunt indicatorii relevanți care i-ar permite operatorului economic să facă un anumit venit. Concret, ce îl influențează pe un hotelier din București, din Covasna etc. în funcție de mărimea hotelului, de locație, de capacitate? Și atunci la restaurante am luat alți indicatori relevanți, la service auto și reparații auto alți indicatori relevanți și suma pe care o stabilim prin acest studiu pe care l-am propus Ministerului de Finanțe este o sumă fixă care a provenit plecând de la cât s-a plătit în 2011 impozit, corectat cu acei indicatori relevanți”, a afirmat Maria Grapini.