Impozitul forfetar, mortul din casa hotelierilor de pe litoral?

Cel mai mult vor plăti proprietarii unităților de cazare de cinci stele: 262 - 275 lei pe loc de cazare, pe an // Hotelierii spun că avantajați vor fi cei care reușesc să țină mai multe luni pe an unitatea de cazare deschisăLa 1 ianuarie 2014 va intra în vigoare impozitul forfetar, sau cel puțin așa speră autoritățile, adică se va înlocui cota de 16% din impozitul pe profit sau 3% din cifra de afaceri cu o nouă taxă ce este calculată în funcție de mai multe criterii. Printre alții (restaurante, baruri, cafenele, spălătorii auto) sunt luați în vizor și hotelierii. Se știe, în această zonă evaziunea fiscală este una mare, iar impozitul forfetar nu ar face altceva, spun și probabil speră autoritățile, decât să scoată la suprafață toate locurile de cazare ținute „la negru”. Părerile, atât în ceea ce privește intrarea în legalitate a celor care nu-și clasifică unitățile de cazare, ori declară mai puține locuri, cât și în ceea ce privește oportunita-tea acestei măsuri, sunt însă împărțite. Deși impozitul forfetar este privit oarecum cu ochi buni, totuși nu toți hotelierii vor fi avanta-jați. Dacă cel care reușește să atragă mai mulți turiști și să țină deschis mai multe luni pe an va avea de câștigat, cel care deschide în iunie și închide la sfârșitul lunii august, iar peste vară mai are și „goluri” din cauza vremii, nu prea mai poate spune că este avantajat cu ceva.„Dacă ai un hotel care funcționează șase luni pe an s-ar putea să fie mai avantajos. Dacă funcționează două luni... Cei care suntem cu economia la vedere vom trage concluziile, vom vedea cum ne afectează abia anul viitor. Acest impozit se suprapune pe o circulație turistică în scădere. Observăm că s-a redus sezonul. Vara aceastane-a demonstrat că se poate mai rău. Impozitele fixe nu sunt adaptabile și pot afecta economia, dar trebuie să existe un început în toate”, a precizat directorul general al THR Marea Neagră, Linica Stan.Cât plătește fiecarePotrivit proiectului de lege privind introducerea impozitului forfetar, pentru unitățile de cazare de pe litoral impozitul la 1-2 stele va fi între 58 și 71 de lei pe loc de cazare, pe an, iar în cazul hotelurilor de trei, de la 89 la 103 lei / loc de cazare.Pentru patru stele, impozitul se plasează în intervalul 160 - 172 lei pe loc de cazare, iar pentru hotelurile de cinci stele ar urma să se plătească un impozit pe loc de cazare de la 262 la 275 lei.Pe de altă parte, pensiunile de pe litoral vor fi nevoite să achite un impozit o idee mai mic. Astfel, pentru o pensiune de 1-2 stele suma se va încadra între 45 - 58 lei, pentru strei stele, între 76 - 90 lei, pentru patru stele costul va fi de 125 - 138 de lei pe loc de cazare, iar pentru cinci stele, de 205 - 220 de lei.