Impozitul forfetar încinge spiritele în rândul micilor întreprinzători

De la 1 mai 2009, a intrat în vigoare un nou impozit pe care întreprinzătorii, cu mic cu mare, sunt nevoiți să îl plătească. Dacă firmele mai mari nu-și fac probleme în ceea ce privește impozitul forfetar, prognozând un impozit pe profit mai mare, societățile mici nu văd deloc cu ochi buni noul bir al statului. „Extim Trading SRL”, firmă ce se ocupă cu activitatea de comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor nu este îngrijorată de noile prevederi. Cifra de afaceri este mare, profitul este consistent și impozitul pe profit va fi mai mare decât impozitul forfetar, în ciuda perioadei de criză. Pe de altă parte însă, administratorul societății „Universal Util SRL”, ce are ca activitate comerțul cu amănuntul, va recurge la declararea inactivității temporare. „Voi pune firma în stand-by, probabil pe următorii trei ani de zile. Profit nu am, așa că n-am de unde să plătesc impozitul forfetar”, a declarat Ion Radu Bute. „Eu am o singură mașină, este foarte greu cu criza să mai obțin profit. Dacă voi avea clienți, voi plăti, dacă nu, eu nu voi avea de unde”, a explicat managerul „Trans S SRL”, Ion Stașenco. Managerul „Dalia Consulting SRL”, societate cu activități în domeniul contabil, consideră noile prevederi fiscale neconstituționale. „În primul rând, aplicarea impozitului forfetar este ilegală, pentru că legea fiscală a fost modificată printr-o ordonanță de guvern. Forma prin care a fost revizuită legea nu este constituțională. În al doilea rând, cuantumurile sunt complet inechitabile. Dacă ne uităm la primele categorii, vedem impozite mari în raport cu veniturile totale obținute. La categoriile din care fac parte firmele mai mari, impozitul minim este extrem de mic, în comparație cu veniturile anuale”, a precizat Ramona Bogdan, administratorul” Dalia Consulting SRL”. „Introducerea acestui tip de impozit este o idioțenie. Întreprinderile mici și mijlocii, care întrețin bugetul de stat, vor suferi enorm, mai ales în aceste condiții de criză. Problema principală constă în faptul că statul nici nu spune unde merg acești bani. Ne bagă mâna în buzunar și multe dintre IMM-uri sunt obligate să închidă. În final, statul o să vadă că de fapt societățile mici și mijlocii susțin bugetul de stat. Tot noi suntem cei care plătim la timp, firmele mari se plâng de fiecare dată că n-au bani și amână dările către stat”, a afirmat Mădălin Grecu, administratorul societății „EL-GMS Consulting SRL”, ce se ocupă cu activitatea de consultanță pentru afaceri și management. „Statul trebuie să organizeze forumuri cu reprezentanții IMM-urilor și să ne ceară și nouă părerea înainte de a pune în aplicare astfel de idei”, a mai spus Mădălin Grecu.