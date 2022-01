Importanța tehnologiei în evoluția industriei jocurilor.

Tehnologie și metavers, următorul pas pentru cazinouriAvansul tehnologic a dus la diversificare și dezvoltare rapidă a tuturor industriilor. Tehnologia ne-a ușurat munca, ne-a făcut să fim mai productivi, să fim mai eficienți, să comunicăm mai repede, să evoluăm mai rapid.Și lucrurilor nu se vor opri aici. Am ajuns să dezvoltăm metaverse, să generăm lumi virtuale, să disimulăm realitatea și să combinăm tehnologia cu realitatea într-o realitate virtuală. Avem tot mai multe gadageturi inteligente, iar casele au devenit smart. Până și mașinile pot fi autonome. Nu credem că există o industrie imună la acest avans tehnologic.Inclusiv industria de casino a cunoscut o creștere importantă odată cu dezvoltarea internetului, a gadgeturilor, a telecomunicațiilor și a inovațiilor tehnologice care au influențat acest sector Ne place să spunem că internetul și tehnologia în sine au dus la spargerea barierelor fizice . Progresul tehnologic a dus la dezvoltarea cazinourilor online și a platformelor digitale, dar și la diversificarea acestora.Putem spune că jocurile de tip slot / slot machine sau păcănele cum le știm în România au avut cel mai mult de câștigat. Au fost ușor de replicat în mediul online și datorită tehnologiei, marile companii producătoare nu au mai cunoscust limite în dezvoltarea acestora.Totodată, sloturile au ajuns să reprezinte principala activitate în rândul jucătorilor de cazinou. Majoritatea platformelor online de jocuri sunt axate pe sloturi, asigurând o mare parte din venit.Cu toate că se știe că sloturile nu sunt cele mai profitabile pentru jucători, ele continuă să atragă milioane de fani. Deși produc un flux constant de venituri pentru cazinouri, sloturile sunt extrem de atrăgătoare pentru iubitorii de astfel de activități.Cum au ajuns sloturile să fie nr.1 în cazinouri, ce le face să fie așa atrăgătoare și de ce contează tema sau nivelul de joc, o să vă povestim mai jos.Istoria sloturilor a început în 1981, odată cu prima mașinărie creată în acest scop. Părinții acestui tip de joc sunt Pitt și Sittman din New York. Aceștia s-au folosit de cărțile de joc dedicate pokerului pentru a realiza această mașinărie. Era compusă din cinci tamburi și câștigurile erau oferite în funcție de mâna de poker afișată. La început nu se ofereau bani, ci produse, iar cele mai frecvente câștiguri erau în băuturi și gumă de mestecat.Respectivul slot machine avea o formă primitivă, departe de ceea ce știm în prezente că este un joc mecanic de tip slot, cu atât mai puțin față de sloturile online.Charles Fey a realizat următorul slot machine, eliminând cărțile de joc și introducând simboluri precum potcoavă, stele și clasicul clopoțel. Apoi a apărut slotul cu fructe, cu tradiționalele cireșe și vestitul număr 7. Deja sloturile evoluau și cucereau lumea. Istoria lor avea să se schimbe rapid de la un al altul.Au început să apară și primele jocuri mecanice de tip slot care puteau rambursa automat câștigurile în bani. E bine de știut faptul că denumira de slot vine de la fanta prin care erau introduse fisele în aparat. Apoi jucătorul punea mecanismul în mișcare printr-o simplă tragere de manetă.Menționăm aceste detalii pentru că le regăsim și astăzi la jocurile moderne de tip slots. Este adevărat că unele mecanisme sunt acționat printr-un buton sau tragerea de manetă este pur simbolică, în spate existând un sistem electronic, dar tocmai detaliile menționate mai sus au dus la succesul acestor jocuri și creatorii lor nu renunță la ele.Tehnologia a jucat un rol esențial în evoluția acestor sloturi. A apărut internetul și astfel au apărut cazinourile online. Au apărut gadgeturile și deja lumea poate accesa orice platformă cu jocuri de oriunde, oricând și oricum.Încercați tema dvs. preferată de sloturi onlineSloturile au ajuns să aibă succes, dincolo de simplitatea lor și a modului clasic de joc, datorită temelor grafice și a liniilor sonore. Iar acestea țin tot de evoluția tehnologiei.Acum, puteți obține acces la mii de jocuri de pe aproape orice dispozitiv. Puteți găsi diferite teme și jackpot-uri în confortul casei dvs. Astfel de jocuri slot sunt dezvoltate de o echipă de oameni, începând cu programatori, designeri grafici, testeri și terminând cu managerul de proiect care oferă jucătorilor o experiență excelentă de joc. Un cazinou care poate fi un exemplu cheie este 888; jucătorii pot încerca o gamă extinsă de peste 2000 de teme interesante, inclusiv lansări noi de la furnizori de top și propriile jocuri interne exclusive, pe lângă faptul că oferă bonusuri și jackpot-uri atractive, indiferent de jocuri slot pe care îl cauți, ei au mai mult de suficiente opțiuni uimitoare.Unul dintre elementele principale pe care trebuie să le ia în considerare în timpul procesului de proiectare este tema și modul în care aceasta va fi încorporată în fiecare joc.Grație tehnologiei, sloturile nu mai sunt limitate la clasicele simboluri sau sisteme mecanice. Acum pot fi folosite tot felul de teme și simboluri grafice, inclusiv o mare varietate de fructe, diamante și în funcție de tematica jocului. Sunt teme bazate pe povești din Egiptul Antic , sunt teme cu lorzi, zei, gangsteri, animale și multe altele. Sunt jocuri de tip slot cu teme din filme sau cu teme construite în jurul formațiilor de muzică consacrate.Sunt și multe sloturi ce folosesc elementele grafice populare sau inspirate de la primele sloturi pe care le-am menționat mai sus, producătorii încercând să profite de popularitatea versiunii originale ale sloturilor. S-a demonstrat că utilizarea simbolurilor clasice și familiare ajută operatorii de cazinouri să-și dezvolte afacerea online.Cu siguranță sloturile nu s-ar bucura de un asemenea succes dacă nu erau muzica și premiile. Coloana sonoră și sistemele de bonus și jackpoturi sunt dezvoltate și setate în conformitate cu tema jocului. Sunt foarte importante modurile de bonusare și câștig.Sunt sloturi care oferă jackpoturi zilnice, lunare, altele oferă puncte în sistemul de joc și se pot obține rotiri gratuite. Există cazinouri ce oferă jackpoturi unice la anumite perioade de timp. Sunt sloturi care oferă premii mai mici și mai dese, altele oferă premii mai mari, dar mai rar. Totul funcționează ca un tot unitar, făcând orice joc de tip slot extrem de atrăgător.Temele sloturilor sunt foarte diversificate pentru că această industrie este extrem de competitivă. Operatorii de cazinouri clasice și online trebuie să aducă mereu ceva nou în ochii jucătorilor. Astfel, aceștia solicită producătorilor noi variante de sloturi și cu teme cât mai atractive și jucăușe.Iar un rol esențial în toată această poveste îl are tocmai tehnologia momentului. Producătorii trebuie să fie mereu inovatori și să creioneze noi scenarii și vizualuri grafice. Însă un singur lucru nu s-a schimbat în decursul istoriei de sloturi – mecanismul de joc. Mecanismul este pus în mișcare tot printr-o simplă apăsare de buton sau prin tragerea manetei.Ce teme ar fi cele mai populare sau mai proftabile, e greu de spus și extrem de subiectiv. Se spune că în lume există atât de multe variante de sloturi încât există una pentru fiecare om. Putem spune că totul ține de gusturile fiecăruia și cum se simte norocos la momentul potrivit.Acum că v-am povestit despre sloturi, teme de sloturi și bonusuri, nu rămâne decât să vă alegeți un cazinou ce are în portofoliu un număr foarte mare de sloturi. Unul dintre motivele principale poate fi legat de expresia „varietatea este condimentul vieții”. Zilnic puteți încerca noi jocuri și să vă bucurați de noi experiențe.Cele mai bune cazinouri online au legături cu dezvoltatori de top, cum ar fi Evolution Gaming, International Game Technology, Microgaming, Playtech și multe altele.Totodată, cazinourile cu un portofoliu imens de sloturi poate genera mai multă încredere pentru că au investit mult în ele și în relația cu jucătorii și partenerii. Important este să jucați responsabil, să vă distrați și să pierdeți ceea ce vă permiteți să pierdeți. Dacă veți câștiga jackpot-ul, acesta să fie în plus.