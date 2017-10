Importanţa navigatorilor trebuie recunoscută de guvernanţi prin fapte!

2

Min Muncii si Spagii

Interesant comentariul. Daca nu as cunoaste domeniul, comentariul ar fi credibil, dar, domnul de comenteaza habar nu are de Conventia Privind Identitatea Navigatorilor. Carnetul de Marinar este un act de identitate al navigatorului. Din timp in timp acesta trebuie reinnoit pentru ca fizionomia fiecaruia se schimba. Carnet de marinar pe viata-o aberatie bagata sa mai faca un pic de agitatie iar necunoscatorii sa spuna Daaaa, asa este, uite scrie aici. Prin natura serviciului am toate informatiile direct de la sursa dar nu am auzit niciodata de CM fara valabilitate. O aberatie strecurata aiurea pentru a crea agitatie. Apoi vizita medicala-obligatorie la doi ani. Companiie, pentru a plati mai putin la asiguratori, se asigura ca la plecare, navigatorii sunt sanatosi. IMO - STCW impune o vizita medicala nationala la maxim doi ani, la un medic de pe lista IMO, obligatorie pentru a putea naviga. Toate administratiile din lume impun o vizita medicala obligatorie la doi ani. Daca armatorul cere vizita medicala la plecare, aceasta este platita de companie pentru ca este ceruta de companie si nu de ANR. Este conditia armatorilor si ANR nu are niciun amestec. Si cursurile de perfectionare de baza sunt stabilite de STCW dar daca se doresc si altele de catre diferite companii, acestea se platesc de catre companie. Apoi STCW spune clar cum se acorda certificatele de competenta si lasa la indemana administratiilor cum sa o faca, pe baza de cursuri si examen sau un numar de luni efectuat pe functie inferioara si examen, dar fara examen ? Statul roman a ales cursuri si examen. Poate doar Sirienii sa o mai faca asa, avansari la bord dar cu actele false. Traiti in alta lume domnule. Induceti in eroare dar probabil asta doriti. In ceea ce priveste POS, este in curs de implementare. Da, este o birocratie dar se incearca ca aceasta sa fie cat mai putin vizibila, asta pentru ca vorbiti de ANR. Dl. Duma este acum la pensie daca nu stiati si a fost angajat de ani buni la APMC si nu la ANR. Incurcati rau borcanele dar dvs aveti mereu comentarii, sa le numesc "ciudate" . Aveti niste frustrari mari interioare. Va sugerez sa le tratati sa nu va dauneze grav sanatatii.