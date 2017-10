Implică-te! „Tu ce poţi face pentru comunitatea ta?”

Implică-te! „Tu ce poți face pentru comunitatea ta?”

Fundația Centrul Regional de Resurse pentru Organizații Neguvernamentale - CENTRAS Constanța derulează până la sfârșitul lunii ianuarie din 2014 proiectul „Mai aproape de comunitate”, cofinanțat cu sprijinul programului „Heineken pentru Comunități”. Acesta este adresat tuturor organizațiilor non-guvernamentale precum și instituțiilor publice din orașul Constanța, are la bază un concurs de proiecte și se desfășoară sub sloganul „Tu ce poți face pentru comunitatea ta?”.Potrivit responsabililor de proiect, acesta are mai multe obiective, printre care și realizarea unei campanii de informare și sensibilizare privind dezvoltarea spiritului civic și al implicării în acțiuni de voluntariat în Constanța și în patru localități aflate pe o rază de 15 km: Năvodari, Lumina, Cumpăna și Agigea, dar și organizarea unui program de mentorat pentru 30 de participanți care urmează să fie selectați, în cadrul căruia, cu îndrumarea și sprijinul echipei de proiect, vor elabora și implementa 15 microproiecte pornind de la nevoile comunității identificate în timpul campaniei de informare. „Nivelul de dezvoltare al unei societăți este indicată de existența și gradul de dezvoltare a sferei civile. Respectiv, cu cât oamenii participă mai conștient și mai responsabil la administrarea sorții și vieții proprii, la luarea deciziilor cu atât societatea, viața comunitară este mai înfloritoare”, spun responsabilii de proiect.