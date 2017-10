Impactul real al transferurilor internaționale de bani

Alegerile prezidențiale americane se apropie, iar cei doi candidați rămași în cursă au multe puncte de vedere diferite. Donald Trump este de departe mai radical în exprimare și idei, însă unele avertismente și promisiuni făcute de el recent sunt de natură să îi sperie pe mulți americani și nu numai. El spune că în calitate de președinte, va obliga Mexicul să plătească pentru un zid de frontieră.Dacă vecinul din sud nu va accepta această ideea, Trump amenință să taie fluxul de miliarde de dolari în plăți pe care imigranții îi trimit acasă în tară. La prima vedere această soluție radicală nu poate fi luate în serios, însă lucrătorii migranți din Mexic și nu numai sunt îngrijorați. Ei recurg la transfer internațional de bani pentru a finanța famliile rămase în țară și pentru care au plecat în primul rând la muncă în Statele Unite. Peste tot în lume există situații similare cu oameni ce lucrează în străinătate pentru un trăi mai bun.Mexicanii trimit miliarde dolari acasă în fiecare an, cea mai mare parte sub formă de transferuri de bani. Aceste transferuri includ bani din întreaga lume, nu numai în Statele Unite ale Americii și nu se știe exact câți sunt trimiși de imigranții care lucrează ilegal. Europa are mai mult de 30 de milioane de migranți iar numărul lor este în continuă creștere. Criza refugiaților este în desfășurare și există pericolul ca ea să submineze contribuțiile vitale făcute de migrantii pentru economiile naționale.Un procent important din produsul intern brutNumărul celor care consideră un transfer internațional de bani drept cea mai convenabilă și rapidă soluție pentru a trimite bani în țară este în creștere. Companii precum TransferGo sunt esențiale pentru migrantii care își ajută familiile sau investesc în țară. Ele oferă un cadru sigur și rapid pentru a transfera bani, fără a plăti comisioane mari băncilor. Cifrele recente indică faptul că peste 5% din PIBul Europei este reprezentat de aceste transferuri de bani.În medie, un lucrător migrant în Europa trimite în jurul valorii de 12.000 de dolari acasă în fiecare an. Acest lucru este în multe cazuri un salariu în țara lor de origine și este una dintre sursele cele mai stabile de finanțare. Motivele pentru care oamenii se mută din țară sunt numeroase, dar motivul principal îl reprezintă lipsa de bani. Marea Britanie atrage mulți migranți, iar unii dintre ei acceptă să lucreze pe posturi unde sunt supracalificati.Nu sunt puține cazurile în care persoane cu studii superioare și experiență în joburi similare prestează servicii care nu necesită aceste studii. Atâta timp cât reușesc să câștige considerabil mai mulți bani și să îi trimită în țara printr-un transfer internațional de bani, nu au mari motive de nemulțumire. Mulți dintre ei nu se mulțumesc cu această situația și încearcă să se recalifice în străinătate. Ei aspiră la joburi mai bine plătite care necesită o pregătire superioară, și mulți dintre ei reușesc să facă această tranziție în final.Până recent, costurile asociate cu un transfer internațional de bani erau mari și migranții pierdeau sume importante prin plata comisioanelor. Noii jucători de pe piață precum TransferGo, folosesc soluții de plată inovatoare pentru a lupta împotrivă costurilor. Cel mai important lucru este acela de a primi bani cât mai repede posibil, mai ales în cazul în care destinatarii depind de ei pentru a plăti facturile. Faptul ca tranzacțiile se procesează rapid si fără costuri mari explica preferinta pentru aceste noi soluții de plată.