IMM-urile vor putea accesa granturi pentru digitalizare prin PNRR

Peste 5.000 de firme ar putea primi granturi pentru digitalizare, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat pentru România, de către Consiliul Comisiei Europene. Planul prevede fonduri de 2,5 miliarde de euro pentru mediul privat. Din acești bani, urmează să se finanțeze și o Schemă de minimis și o schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor. Valoarea totală a acestei scheme este de 500 de milioane de euro, din care suma de 2,5 milioane de euro va fi folosită de stat pentru cheltuieli de asistență tehnică în implementare. Din acești bani ar urma să fie finanțate până la 5.492 de proiecte depuse de IMM-uri. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) urmează să lanseze proiecte pentru perioada 2022 - 2023. Astfel, IMM-uri din toate domeniile vor putea obține granturi de câte 30.000-100.000 euro pentru a-și cumpăra calculatoare, softuri și alte instrumente pentru a-și digitaliza activitatea. Cea mai mare parte din bugetul alocat, 315 milioane euro va merge la digitalizarea IMM-urilor, inclusiv prin comerț electronic, activități economice electronice și procese economice în rețea, centre de inovare digitală, laboratoare vii, antreprenori web și startup-uri în domeniul TIC, B2B. La o valoare medie a proiectului de 65.000 euro/întreprindere, se vor finanța 5.384 proiecte. Vor fi daţi bani pentru achiziții de hardware TIC; dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation; achiziții de tehnologii blockchain; achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality; achiziționare website de prezentare; achiziția de servicii de tip cloud și IoT; consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc. Se vor da bani și pentru cursuri IT, 35 de milioane de euro în total. Firmele vor putea achiziționa servicii și aplicații IT dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale.