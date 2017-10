IMM-urile vor o nouă viziune fiscală în 2015

- Interviu cu Iulian Gropoșilă, președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii- Domnule Iulian Gropoșilă, vă propun o scurtă retrospectivă. Care au fost cele mai importante probleme și cele mai mari provocări cu care s-au confruntat IMM-urile românești în 2014?- Să începem cu ceea ce a fost bun în acest an. Spre bucuria noastră, am avut un ministru pentru sectorul IMM; este vorba de Florin Jianu, care a venit din rândurile noastre. Până a deveni ministru, a fost vicepreședinte al Consiliului Național al IMM-urilor, deci a cunoscut foarte bine problematica, pe care a valorificat-o când a intrat în zona publică. Este un tehnocrat care a făcut treabă. Noi așteptam de multă vreme Legea IMM-urilor, care a trecut de Parlament. De acum încolo, nicio lege care are impact asupra mediului de afaceri și a IMM-urilor nu mai poate fi adoptată fără studiu de impact făcut de guvernanți și fără testul IMM. În al doilea rând, o cotă de 0,4% din PIB se va reîntoarce la IMM-uri sub formă de programe. Patronatele vor propune guvernului anumite direcții de dezvoltare și programe, pentru care vor fi alocate resursele. Este prima dată când IMM-urile au un buget. Trebuie să știți că SRL-D-urile (microîntreprinderile aparținând întreprinzătorilor debutanți) și sturt-up-urile (firmele tinerilor întreprinzători) au fost instituite la propunerea noastră. Ele fac parte din strategia ce ne va permite să ne apropiem de media europeană, de 40 de IMM-uri la mia de locuitori. În prezent, avem 18 IMM-uri la o mie de locuitori. Tot la capitolul „pozitiv” trebuie consemnat faptul că, anul acesta, Prefectura Constanța a luat în serios dialogul social. În decurs de 10 ani, n-au fost atâtea ședințe de dialog social câte am avut în 2014. Trecând la capitolul dificultăților, putem spune că anul pe care îl încheiem a fost foarte greu pentru IMM-uri. Drept dovadă avem o „mortalitate” mare în rândul lor și avem puține firme care investesc. Ne plângem că nu vin investitori străini, dar nici cei români nu „replantează” profiturile în economie, pentru că mediul de afaceri este, în continuare, ostil și ne creează probleme.- Ce va aduce 2015 pentru întreprinderile mici și mijlocii, ce așteaptă Patronatul IMM de la guvernați, în noul an?- Vrem în primul rând o nouă viziune fiscală, pentru că nu se poate continua așa. Guvernul trebuie să înțeleagă că suprafiscalitatea nu are efecte benefice asupra mediului de afaceri. Avem în continuare o fiscalitate mare, chiar dacă a scăzut CAS cu 5%. Acest pas înainte este anulat de creșterea salariului minim la 975 lei, de la începutul lui ianuarie 2015. Așteptăm scăderea TVA de la 24% la 19%. Nu se poate ca de trei ani să avem un impozit pe consum atât de mare și care, în realitate, să fie colectat în proporție de numai 40%. Dacă se reduce cota de TVA, vom avea o colectare mai bună, consumul se va relansa, iar economia va începe să se miște. Guvernul ar trebui să stabilească direcțiile strategice, astfel încât oamenii de afaceri să fie încurajați să investească în microproducție. Exportăm materie primă multă, avem recolte agricole mari, dar nu avem procesare. În continuare suntem exportatori de grâne, de cereale, de carne, dar suntem importatori de alimente. Trebuie încurajată producția, cel puțin cea din zona industriei alimentare. În zona absorbției fondurilor europene, este necesar dialogul între guvern, BNR, băncile comerciale și reprezentanții mediului de afaceri. Piața creditării este, în continuare, închisă. În ultimul an, BNR a redus dobânda de politică monetară, dar băncile comerciale continuă să nu crediteze IMM-urile, preferând să împrumute statul și marii jucători. Cea mai mare problemă pe care o avem este că s-au creat organizații economice mamut, de tip oligopol, susținute de politicieni, de factori decidenți, iar asta distorsionează grav mediul de afaceri românesc. Anul viitor vom face campanie împotriva politicilor fiscale prin care sunt avantajați marii jucători și sunt descurajați micii întreprinzători.