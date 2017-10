IMM-urile vor 0,5% din PIB

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri (MIMMCMA) are nevoie de 0,5% din PIB, spune ministrul Constantin Niță. „În funcție de buget, ne vom plia cheltuielile pentru 2009. Am avea nevoie de 0,4 – 0,5% din PIB”, a declarat ieri ministrul IMM-urilor. Soluțiile imediate anti-criză propuse de Niță sunt asigurarea unui fond, în cadrul CEC Bank, destinat creșterii accesului IMM-urilor la finanțare (900 milioane lei) și înființarea unui fond de contra-garantare a creditelor firmelor (capitalizare de 100 milioane euro). Ministrul mai vrea să stimuleze crearea a cel puțin 50.000 de noi locuri de muncă în microîntreprinderi, prin subvenționarea integrară a contribuțiilor sociale ale angajatorilor care oferă un salariu de cel mult 1.000 lei (impact bugetar de 90 milioane euro). Ministerul va susține și dezvoltarea parcurilor industriale și eliminarea obligativității exportatorilor de a plăti TVA. „Pregătim un studiu cu privire la efectele crizei asupra IMM-urilor românești. Până în prezent, din 270 de chestionare primite, reiese că 70% dintre firme și-au redus drastic exporturile. Vrem să reorientăm exporturile românești, spre piețele emergente. De aceea vom înființa cinci centre de promovare în Moscova, Beijing, Chișinău, Cairo și New Delhi”, a mai spus ministrul Constantin Niță.