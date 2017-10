IMM-urile sunt „virusate“ la capitolul „calculatoare“

Tot mai multe soluții de consultanță și informare pentru firmele mici și mijlocii sunt implementate pe internet. Chiar și ghidurile pentru fondurile structurale pot fi găsite numai pe site-uri specializate. În plus, portalurile de licitații, anunțuri de vânzare - cumpărare și promovare încep să aibă o mare căutare. Cu toate acestea, multor firme le lipsește interfața de accesare a internetului, oricât de ireal ar părea. Astfel, potrivit unui studiu realizat de Ministerul IMM-urilor, Construcțiilor, Turismului și Profesiilor Liberale (MIMMCTPL), 82% dintre firmele constănțene mici și mijlocii au în dotare computere, 70% accesează internetul, 62% utilizează e-mail-ul, 24% au un site propriu, 12% au rețea internă iar 8% recurg la cumpărături on-line. Cu alte cuvinte, cele mai multe IMM-uri au unul sau cel mult două calculatoare, investiție ce poate fi realizată acum cu 4.000 lei. Probleme mai mari sunt la capitolul „software”, întrucât doar 40% dintre micii întreprinzători au licență pentru programele de gestiune, contabilitate sau divertisment pe care le folosesc. Restul de 60% dintre firme fie utilizează soft-uri improvizate, fie contrafăcute. Pirateria software și furturile de proprietate intelectuală vor scădea însă, începând cu 2008, deoarece firmele serioase au început să pună preț pe calitatea produselor. „Implementarea unui sistem complet de gestiune costă un IMM între 500 și 5.000 lei. Cei care achiziționează programe originale au parte de service non-stop, asistență telefonică, reduceri substanțiale la îmbunătățirea soft-urilor și posibilitatea de a la utiliza pentru toate computerele din rețea”, spune Denis Eduard, administratorul unui magazin local de IT&C. UE pune umărul la informatizare Uniunea Europeană finanțează domeniul IT&C autohton cu 383,17 milioane euro, în perioada 2007 - 2013. Domeniile vizate de fondurile structurale sunt e-serviciile și e-economia, urmărindu-se creșterea competitivității economice prin folosirea tehnologiilor IT&C și susținerea utilizării acestora de cât mai multe companii. Racordarea IMM-urilor la rețeaua de internet va fi finanțată cu sume de până la 100.000 de euro. Firmele care pun în practică proiecte de comerț și licitații electronice sau care privesc securitatea informatică pot accesa fonduri de până la 500.000 euro. UE are în vedere facilitarea accesului la internet pentru IMM-uri, realizarea rețelelor broadband și de puncte de acces public pentru autoritățile locale din zone dezavantajate, aplicarea de servicii electronice de e-guvernare, e-learning și e-sănătate și introducerea modelelor de afaceri bazate de pe Internet. 