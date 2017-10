IMM-urile sunt garantate în limita a 4,5 milioane de lei

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a decis să acorde garanție firmelor nou-înființate în limita a 4,5 milioane lei, aceasta reprezentând până la 95% din valoarea contractului de leasing financiar. Potrivit FNGCIMM, produsul are drept scop susținerea activității firmelor mici și mijlocii, inclusiv a celor fără istoric de funcționare, prin asigurarea accesului la finanțare prin leasing financiar cu costuri minime. Suma pusă astfel la dispoziția societății de leasing de către FNGCIMM poate fi utilizată sub formă de trageri, în vederea achiziționării de bunuri, care urmează a fi predate în regim de leasing financiar utilizatorilor eligibili, într-o perioadă de maximum șase luni de la data semnării acordului-cadru de finanțare. Durata maximă de rambursare a sumei puse la dispoziție este de 66 de luni.