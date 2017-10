IMM-urile europene vor avea o bază de impozitare comună şi legislaţie simplificată

Conform strategiei UE

IMM-urile europene vor avea o bază de impozitare comună și legislație simplificată

67% din forța de muncă din sectorul privat comunitar este asigurată de 23 de milioane de IMM-uri. Uniunea Europeană consideră că ele reprezintă motorul creșterii economice și tocmai de aceea vrea să le întărească. Ecuația e simplă: creșterea numărului și forței IMM-urilor înseamnă locuri de muncă în plus. Small Business Act (SBA) este cadrul de politici al UE destinat să întărească IMM-urile. Între 2008 și 2010, Comisia Europeană și statele membre UE au implementat o serie de acțiuni de sprijinire a acestora. De la adoptarea SBA, în iunie 2008, s-au înregistrat următoarele progrese: - 100.000 de IMM-uri au beneficiat de pe urma instrumentelor financiare ale programului-cadru pentru inovație și competitivitate, creând peste 100.000 de locuri de muncă; - prin directiva privind plățile cu întârziere, autorităților publice li se cere, în prezent, să își plătească furnizorii în termen de 30 de zile; - în majoritatea statelor membre, timpul și costurile necesare pentru înființarea unei firme s-au redus considerabil. Media UE pentru un SRL a scăzut de la 12 zile și 485 euro, în 2007, la șapte zile și 399 euro, în 2010; - procedurile online și ofertarea în comun au făcut ca participarea la achiziții publice să fie mai ușoară pentru IMM-uri; - noul centru UE pentru IMM-uri din China sprijină accesul lor pe piețele chineze. Nu este suficient. Comisia Europeană are în vedere, pe viitor: îmbunătățirea accesului la finanțare pentru investiții și dezvoltare (acces la garantarea creditelor); realizarea de „ghișee unice” pentru simplificarea procedurilor administrative; reducerea „supralegiferării”; utilizarea deplină a pieței unice (există propunerea pentru o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi; facilitarea recuperării transfrontaliere a creanțelor, revizuirea sistemului european de standardizare pentru realizarea unor standarde mai favorabile IMM-urilor și mai ușor accesibile etc.).