IMM-urile constănţene vor putea contacta firmele din Bulgaria şi Italia printr-un portal online

De săptămâna viitoare,

IMM-urile constănțene vor putea contacta firmele din Bulgaria și Italia printr-un portal online

Ieri, Patronatul IMM-urilor (PIMM) din Constanța a organizat o conferință de presă pentru a anunța lansarea unei rețele suport pentru micii întreprinzători din România, Bulgaria și Italia. Președintele PIMM Constanța, Iulian Gropoșilă a atacat cu această ocazie clasa politică românească, care a pus bețe în roate mediului privat și a dus la falimentarea a 25% din numărul total de IMM-uri din România. Proiectul „Crearea unei rețele suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii din România, Bulgaria și regiunea Liguria (Italia) din sectorul high technology” are ca obiectiv, dezvoltarea unei rețele electronice la nivel transnațional. „Săptămâna viitoare se va lansa un portal online, care va avea un rol de liant între firmele constăn-țene, bulgărești și cele din regiunea Liguria. Firmele interesate pot trimite o adresă către PIMM Constanța, noi îi verificăm pentru a evita țeparii și îi punem în baza de date. Înscrierea este gratuită. Astfel, vor putea fi găsite noi oportunități de colaborare și de extindere în noi piețe. Proiectul este realizat în colaborare cu Confindustria (Asociația Industrială din Genoa) și Asociația Industrială din Varna”, a declarat Iulian Gropoșilă. Drumul până la lansarea proiectului a fost anevoios, găsirea de finanțare fiind principala problemă a instituției. „Avem destule proiecte, însă în acest an, nu reușim să găsim finanțare. Băncile au ales să dea credite doar la stat. Autoritățile române se plâng că nu sunt destule proiecte, însă problema este alta și anume resursele financiare”, a explicat președintele PIMM Constanța. De asemenea, reprezentantul IMM-urilor nu a scăpat ocazia de a ataca clasa politică, cea care a făcut un adevărat „genocid” în 2009. „În economia reală, situația este gravă. Până acum am vorbit, de-acum încolo se vor vedea adevăratele efecte ale crizei. Cine va trece de această iarnă, va supraviețui. Din păcate, foarte multe afaceri sunt în picaj și funcționează în regim de avarie”, a spus Iulian Gropoșilă. Din cauza abordării simpliste a politicienilor, mediul privat a ajuns în această situație, iar 120.000 de firme, adică un sfert din totalul IMM-urilor la sfârșitul lui 2008, au falimentat. „Mărirea taxelor și introducerea altor noi, precum im-pozitul minim, nu a fost o abordare sănătoasă. Nu poți să faci acest lucru și să crezi că încurajezi consumul. 70% din bugetul Româ-niei este acoperit de IMM-uri. Clasa politică a făcut invers decât ce am cerut noi la începutul anului 2009. S-a ajuns ca barterul să facă furori mai mult ca nicio-dată”, a mai afirmat președintele PIMM Constanța.