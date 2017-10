IMM-urile au intrat puternic în Topul Firmelor

Ediția din acest an a Topului Firmelor, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, a marcat ascensiunea mai multor întreprinderi mici și mijlocii, care au profitat din plin de avantajele integrării în Uniunea Europeană. „Ca profit și cifră de afaceri, e firesc ca firmele mari să domine clasamentele. Vorbim, în special, de cele din domeniile specifice pentru județul Constanța, cum ar fi industria navală, petrochimia și turismul. Desigur, multe firme mari nu s-au mai clasat pe primele locuri, dar este firesc, întrucât în ultimii 2-3 ani au avut planuri complexe de investiții și de-abia acum încep să culeagă roadele“, a spus Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. Dacă în anii trecuți existau firme care refuzau să apară în top, pe motiv că nu vor mai scăpa apoi de controalele Gărzii Financiare, situația s-a schimbat în acest an. „Nici în anii trecuți nu au fost cu adevărat probleme. Oricum, pentru topul din 2006, am verificat datele de la Direcția Generală a Finanțelor Publice cu ajutorul mai multor instituții, pentru a fi siguri că nicio firmă premiantă nu are datorii la bugetul local și de stat. Într-un fel, pe cei clasați în top îi cam aducem cu forța, pentru că folosim datele financiar-contabile depuse de ei la DGFP“, a mai spus președintele CCINA. Prezent la festivitatea de premiere a firmelor constănțene, Ovidiu Silagy, ministrul IMM-urilor, comerțului, turismului și profesiilor liberale, a declarat că micile afaceri vor avea o prezență și mai puternică în top la ediția de anul viitor: „Din această lună vor putea fi contractate primele fonduri structurale pentru dezvoltare. În plus, încep să vină banii pentru programul național de investiții, prin care se acordă alocații financiare nerambursabile de până la 1,5 milioane euro. În plus, dacă turismul se dezvoltă cu cel puțin 5%, va marca o creștere a profitului IMM-urilor din servicii, care au de beneficiat de pe urma numărului mare de turiști“. Prefectul județului Constanța, Dănuț Culețu, a precizat că PIB-ul din ultimul an a fost de 1 miliard euro, fapt care ne-a plasat pe locul 3 la nivel național, după municipiul București și județul Timișoara, care a avut 1,1 miliarde euro. „Județul Cluj a avut un PIB de circa 980 milioane euro, însă noi trebuie să încercăm să depășim Timișoara și să ajungem pe locul 1 în țară, excluzând Bucureștiul“, a spus prefectul. Firmele câștigătoare din IT&C, potrivit Topului CCINA 1. Tehnologia Informației A. Microîntreprinderi 1. Patrick Filip SRL (profit 552.021 lei, 2 angajați) 2. Campio ICM SRL (profit 458.972 lei, 2 angajați) 3. Soft of Art SRL (profit 226.585 lei, 2 angajați) B. IMM-uri 1. Glykon SRL (profit 157.402 lei, 10 angajați) 2. Multisoft SRL (profit 393.428, 25 angajați) 3. Silva Sistems SRL (profit 143.892 lei, 12 angajați) 2. Industria de echipamente electrice și optice A. Microîntreprinderi 1. Elprod Automatizări SRL (profit 333.154 lei, 5 angajați) 2. Rebomas Electro SRL (profit 61.598 lei, 8 salariați) 3. Ultrans T.M. SRL (profit 83.064 lei, 2 salariați) B. IMM-uri 1. R.U.E.L. SRL (profit 260.966 lei, 35 salariați) 2. Energobit SRL (profit 179.268 lei, 10 salariați) 3. A.T.M. Reparații SRL (profit 95.256 lei, 20 salariați) 3. Telecomunicații A. Microîntreprinderi 1. Tele-Krantz SRL (profit 118.622 lei, 4 angajați) 2. Media Cable SRL (profit 146.368 lei, 6 angajați) 3. Sell IT&PC SRL (profit 116.366 lei, 9 salariați) B. Întreprinderi Mici 1. Navtron SRL (profit 2.533.089 lei, 17 salariați) 2. Telesat SRL (profit 681.440 lei, 10 salariați) 3. Intersat SRL (profit 260.732 lei, 11 salariați) C. Întreprinderi Mijlocii 1. Canal S SRL (profit 916.827, 55 salariați) 2. 