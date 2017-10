IMM ReStart, evenimentul anului pentru antreprenorii şi managerii din Constanţa

IMM ReStart, evenimentul anului pentru antreprenorii și managerii din Constanța

„IMM ReStart - Resurse și consultanță pentru dezvoltare”, organizat de Doingbusiness.ro, ajunge joi, 5 iunie, la Constanța (Hotel Golden Tulip Mamaia), cu soluții practice, informații actualizate și servicii de consultanță pentru antreprenorii și managerii din regiune.Evenimentul reunește experți, traineri și manageri specializați în identificarea celor mai eficiente soluții pentru dezvoltarea IMM-urilor și pro-pune participanților un program complex ce oferă o perspectivă de 360 de grade a problemelor de actualitate, și mai ales a soluțiilor posibile.„Ajungem cu evenimentul IMM ReStart și la Constanța, după o serie de conferințe de succes susținute în Oradea, București și Brașov de la începutul acestui an. Antreprenoriatul din Constanța a fost, la fel ca întreaga masă de companii mici și mijlocii din țară, puternic afectat de dificultățile ridicate de criza economică, iar dacă ne uităm la anul 2013, numărul de IMM nou înființate în zonă este cu peste 20% mai mic decât în 2012, în timp ce radierile de companii au crescut cu peste 23%. Îmbunătățirea contextului economic, confirmată de rezultatele de la începutul anului curent, aduce însă un suflu nou și perspective mai optimiste, în care IMM-urile pot prelua rolul de catalizator pentru dezvoltarea economiei. Ne dorim să îi susținem în acest efort, cu un pachet complet de informații și servicii care să servească acestui scop”, a declarat Dumitru Ion, General Manager Doingbusiness.ro.România are o rețea extinsă de tratate de evitare a dublei impuneri și a intrat pe harta jurisdicțiilor fiscale atractive, iar planurile guvernului de scutire de la impozitare a profitului reinvestit pot fi un element de atracție suplimentar, spun orga-nizatorii. Pentru antreprenorii interesați, în plus, de beneficiile potențiale ale holdingului, Gabriel Sincu, Tax Executive Director EY România, va răspunde în cadrul prezentării sale la întrebarea: „Ce beneficii fiscale primesc investitorii începând cu 2014?”.Pe de altă parte, finanțarea activității curente, dar și a dezvoltării și inves-tițiilor este una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii, în prezent. În actuala situație a pieței, când accesul la creditele bancare este cel mai adesea dificil, Bursa de Valori poate fi una dintre puținele surse de obținere de capital, mai spun organizatorii. Un IPO poate avea, pentru o companie în căutare de resurse financiare, avantaje evidente - acces la capital care nu trebuie returnat, la investitori care pot susține business-ul atunci când este nevoie, prestigiu prin creșterea vizibilității, stimularea angajaților prin programe de cumpărare de acțiuni etc. - dar și cu numeroase provocări. Ce trebuie făcut înainte de IPO? Ce pași sunt de parcurs? Care sunt reglementările de respectat? Reprezentanți din top managementul Bursei de Valori București vor aborda în cadrul eve-nimentului de la Constanța tematica privind „Finanțarea IMM-urilor prin bursa de valori”, oferind participanților răspunsuri la toate aceste întrebări și soluții practice.Programul evenimentului de la Constanța include și numeroase alte prezentări de impact, susținute de reprezentanți din top managementul unora dintre cele mai importante companii din România: Allianz - Țiriac Asigurări - „Asigurarea afacerii și managementul riscului”, Coface România - „Alegerea partenerilor de afaceri potriviți. Evitarea riscurilor”, SAS România - „Analiza avansată a datelor, predicție și suport pentru decizii rapide pentru management”, Kompass România - „Resurse și instrumente suport în mediul online pentru creșterea vân-zărilor. Strategii de promovare și prospectare eficiente”.De asemene, în cadrul sesiunii de workshop, reprezentanții AchieveGlobal vor pre-zenta participanților „Soluții pentru motivarea echipelor de vânzări și business development”, iar Elena Badea, Marketing Director EY România, va sublinia importanța branding-ului personal în succesul propriu, dar și al unei afaceri.Un element de noutate: se oferă participanților posibilitatea de a sta de vorbă, într-un cadru privat, cu reprezentanții Bursei de Valori Bucu-rești și EY România, ocazie cu care pot beneficia de servicii personalizate de consultanță gratuită, adap-tate specificului activității sau com-paniei lor.Evenimentul de la Constanța va fi moderat de Radu Soviani și este organizat în parteneriat cu Allianz - Țiriac Asigurări, Bursa de Valori București, EY România, SAS România, Coface România, AchieveGlo-bal, Edenred, Kompass România, și cu suportul Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța.Participarea la IMM ReStart este gratuită și se face pe bază de înscriere prealabilă.