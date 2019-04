Îmbunătățirea calității produselor financiare, obiectiv strategic al ASF

„Misiunea ASF este de a asigura stabilitatea și bună funcționare a piețelor de asigurări, pensii private și de capital din România, fără a uită caracterul european al acestor piețe și implicațiile care vin odată cu afilierea noastră la UE", a declarat, joi, Leonardo BADEA, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară la conferința "A New Deal for Romanian Financial Services Users: BETTER FINANCE 10th Year Anniversary Event”.„În acest sens, suntem implicați în activitatea de elaborare a reglementărilor la nivelul ESMA / EIOPA și în activitatea grupurilor de lucru la nivelul Comisiei Europene și al Consiliului UE".Conform acestuia, dezvoltarea durabilă a piețelor financiare este un aspect foarte important pentru România pe termen lung. Aceasta nu numai că ajută la o creștere economică constantă acumulând și investind capitalul instituțional local, dar poate ajuta și consumatorii, persoane fizice să ia decizii financiare mai bune și mai informate cu privire la viitorul lor.„Procesul de economisire și investiție ar trebui adaptat la obiectivele fiecărui individ și la capacitatea acestuia de a înțelege noțiunile și riscurile financiare. Oamenii au surse diferite de capital, diferite priorități pe termen lung și grade diferite de acceptare și de asumare a riscurilor. Produsele bancare, fondurile de pensii, produsele de asigurare, fondurile de investiții sunt produse complementare care oferă oportunitatea de a dezvolta portofolii financiare necesare", a spus Președintele ASF.„Cu toate acestea, construirea încrederii și dezvoltarea unei infrastructuri puternice este o necesitate. Prin toate activitățile noastre, ne propunem să asigurăm funcționarea corectă a piețelor financiare nebancare, precum și corelarea prevederilor legislative naționale cu legislația europeană și cele mai bune practici internaționale", a adăugat el.Leonardo BADEA precizează că obiectivul fundamental este creșterea încrederii investitorilor și îmbunătățirea calității serviciilor financiare furnizate. Acesta este motivul pentru care este esențial să se asigure și să se îmbunătățească transparența și accesibilitatea consumatorilor la informațiile esențiale care trebuie furnizate înainte și după achiziționarea produselor financiare nebancare.„Nevoia de educație financiară în România este, de asemenea, foarte importantă. Pe termen lung, ne propunem să contribuim la un curriculum de educație financiară, pornind de la clasele primare și să îl dezvoltăm. Am inițiat numeroase campanii și programe de educație financiară pentru copii, părinți, studenți și profesori, în colaborare cu diferite instituții de învățământ. Conceptele de baza au fost prezentate într-o manieră creativă și modernă, având că scop înțelegerea și integrarea ușoară a acestora, pentru a sprijini deciziile financiare", a explicat Leonardo BADEA.„O altă prioritate cheie a Uniunii Europene este construirea unei Uniuni a piețelor de capital (CMU - Capital Markets Union), care vizează dezvoltarea unui sistem financiar mai diversificat, care să completeze finanțarea bancară. România susține pe deplin aceste principii și proiectul și este încântată să contribuie, chiar dacă experiența sa pe piața de capital este limitată, având în vedere scurtă noastră istorie de operare a unei burse moderne și nivelul scăzut al complexității pieței locale de capital", a mai declarat Președintele ASF.Potrivit acestuia, un alt obiectiv fundamental este dezvoltarea unei piețe de asigurări mai diversificate și creșterea popularității produselor de asigurări în rândul consumatorilor prin: creșterea accesibilității și atractivității pieței asigurărilor de viață; stimularea creșterii asigurărilor de sănătate; echilibrarea produselor disponibile prin stimularea celor cu o utilitate maximă pentru consumatori.„Creșterea gradului de conștientizare a populației pentru a economisi pentru pensie este foarte importantă, precum și crearea cadrului adecvat pentru a face acest lucru. Continuăm să dedicăm eforturile noastre pentru: aplicarea directivei IORP ÎI și dezvoltarea pensiilor ocupaționale; finalizarea mecanismului de plata a pensiilor; implementarea PEPPs; diversificarea portofoliilor menținând în același timp accentul pe investiții sigure pe termen lung; explorarea altor mecanisme de economisire a pensiilor", a încheiat Leonardo BADEA.