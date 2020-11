Îmbulzeală în marile magazine. Teama de carantinare i-a făcut pe oameni să cumpere fără măsură

O familie, soţ şi soţie, ambii pensionari, mi-au mărturisit că „le este teamă că se închide tot şi nu are cine să-i ajute la cumpărături. Ce ne facem dacă nu mai avem de unde să ne luăm o pâine?”. Le-am spus şi i-am ajutat cu numere de telefon, că există firme care le pot face şi aduce cumpărăturile la domiciliu.



Temperaţi-vă impulsul de a cumpăra cât nu vă trebuie!



Înăuntru, cum era de aşteptat, era forfotă mare. Oameni cu cărucioare pline stăteau la rând, să treacă de la un raion la altul. Trebuia să ai grijă să nu te ciocneşti de alţi cumpărători. Din când în când, prin difuzoare, puteai auzi mesajul: „Păstraţi distanţarea şi purtaţi masca, este obligatoriu!”. Aglomeraţia din magazin era dată şi de faptul că la case, se aştepta pentru ca benzile să fie dezinfectate. Am avut curiozitatea să mă uit la raftul de cofeturi, să văd dacă este drojdie şi nu a dispărut toată de pe raft. Am avut plăcuta surpriză să găsesc diverse sortimente, de la diverşi producători, iar doamnele responsabile de raion, aprovizionau într-una. Le-am întrebat dacă mai au drojdie şi pentru zilele următoare şi mi-au răspuns zâmbind că: „Au drojdie suficientă. Magazinul are stocuri cât să se facă pâine, un an de zile, de acum încolo”.





De altfel, reprezentanţii Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR), au făcut apel la populaţie să nu exagereze cu cumpărăturile, să nu achiziţioneze decât strictul necesar şi să nu-şi facă provizii, pentru că magazinele sunt bine aprovizionate şi depozitele sunt pline. Numai că la raft situaţia este cu totul alta. De vină ar fi şi mentalitatea românului care cumpără tot pentru el, nu se gândeşte şi la celălalt. Unii profită de această perioadă să facă un gheşeft, din care să mai ciupească doi, trei lei la punga de zahăr sau făină ori orez. Singurii cu adevărat fericiţi în perioade de criză sunt retailerii. De la începutul pandemiei cifra de afaceri a crescut considerabil, chiar dacă puterea de cumpărare a românilor, în pandemie a scăzut.





Ne-am întrebat şi noi, de ce pieţele se închid de luni, iar mall-urile nu? Am aflat răspunsul de la secretarul de stat al MAI, care a explicat că: „Şi comportamentul şi modul de interacţiune în piaţă este cu totul altfel, decât în mall. Iar în pieţe nu poţi plăti cu cardul. Iar pieţarii nu pot fi protejaţi pentru că distanţa între cumpărător şi vânzător este prea mică”, a precizat Raed Arafat.Cu toate acestea, am vrut şi noi să vedem ce se întâmplă în marile magazine de la anunţarea noilor restricţii. Teama de a nu contacta boala COVID-19 a fost surclasată la sfărşitul săptămânii trecute, de frica de foame. Iar cum se ştie românii au fost din toate timpurile gurmanzi! Aşa că, s-au trezit de dimineaţă şi şi-au umplut coşurile de cumpărături, să nu-i prindă restricţiile, cu frigiderele şi magaziile goale. Oricum, weekendul era cea mai aglomerată perioadă a săptămânii, când toată lumea se îmbulzea să-şi facă aprovizionarea. Acum, având experienţa din prima carantinare, parcă mai mult ca niciodată, oamenii au dat năvală să-şi cumpere alimente. Astfel, că la intrarea în supermarket, s-au creat cozi întinse pe zeci de metri. S-a stat civilizat, cu măşti şi distanţare în aşteptarea luării temperaturii. De intrat, se intra în grupuri mici de maximum 20 de persoane. Până am intrat, am aşteptat să-mi vină rândul cam 20 de minute. La rând am schimbat câteva vorbe cu cei care au venit pentru acelaşi lucru ca şi mine: aprovizionarea.