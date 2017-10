Îi doare în pix de Oieria Palas!

Nici Guvernul, dar nici Dumnezeu nu ține cu Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța (Oieria Palas, cum este cunoscut de localnici). Culturile de pe cele 508 ha de teren agricol, pe care se produc furaje pentru animale, sunt compromise de secetă.Ieri, când l-am sunat pe mobil, directorul general Radu Răducu era pe câmp. Mi-a răspuns: „Privesc în jurul meu cum se usucă culturile de porumb și lucernă. N-a mai plouat de mult timp. Căldurile mari afectează și oile.”Institutul constănțean se încăpățânează să nu moară, în ciuda eforturilor pro-prietarului său: statul român. Începând din anul 2003, acesta nu i-a mai acordat niciun leu pentru subzistența celor 3.000 de oi și capre, care reprezintă patrimoniul genetic național, nici pentru întreținerea patrimoniului imobiliar și de cercetare, nici pentru achitarea taxelor și impozitelor.Supraviețuirea lui se datorează efortului cu adevărat eroic al cercetătorilor și muncitorilor institutului (calificativul nu este deloc gratuit). Cercetătorii, în frunte cu directorul general, nu și-au mai primit salariile de peste doi ani, iar muncitorii, de un an, dar cu toate acestea nu au dat bir cu fugiții, nici n-au cerut Justiției scoaterea patri-moniului institutului la mezat. Oamenii au rămas la muncă, fac cercetare, au grijă de animale să nu se prăpădească și de averea unității. Câți dintre miniștrii și funcționarii din ministere ar accepta un asemenea sacrificiu?Proiectul de hotărâre de guvern de reorganizare a institutului, măsură care ar permite subvenționarea lui de la bugetul de stat, a mucegăit de când se plimbă prin labirintul Puterii. A fost demarat în 2009, pus în dezbatere publică abia în 2014, dar n-a mai ajuns pe masa Guvernului Ponta pentru că n-a primit avizul de la toate ministerele; lipsea cel al Justiției. Odată cu înscăunarea Guvernului Cioloș, întreaga procedură a fost reluată de la zero. Acum proiectul se află, din nou, la Ministerul Justiței.„Sper că până se termină mandatul acestui Guvern să iasă hotărârea, să putem fi finanțați cum sunt și alte institute. Mai există o altă variantă. Ministerul Agriculturii a inițiat un proiect de lege de modificare a Legii nr. 45/2009, prin care se înființează o agenție națională de management al cercetării, care va prelua în subordine toate institutele de cercetare aflate în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice. Spre deosebire de Legea 45, care prevede că finanțarea cercetării se face din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, noul proiect de lege stabilește că viitoarea agenție este ordonator secundar de credite și asigură, prin bugetul ministerului agriculturii, fondurile necesare dezvoltării activității de cercetare (deci nu subvenții, pentru care pot exista sau nu bani). Aceasta ar fi soluția cea mai bună pentru institutul nostru. Problema este că promovarea și avizarea unei legi are un parcurs mult mai lung, care se poate întinde pe câțiva ani. Noi mizăm pe hotărârea de guvern. Sperăm ca într-o săptămână să treacă de Ministerul Justiței și să ajungă la Secretariatul General al Guvernului. Trăim cu speranța că hotărârea se va aproba într-o lună - două.”De parcă institutul n-ar avea destule greutăți, Ministerul Agriculturii îi face viața și mai grea. Oieria Palas a executat trei proiecte de cercetare contractate cu ministerul. A depus recepțiile la data stabilită prin contractul de finanțare, iar acestea au fost însușite din punct de vedere tehnic și economic.În ciuda respectării la sânge a prevederilor contractuale, Institutul nu a primit niciun leu din cei 300.000 pe care îi are de încasat, deși a trecut o lună și jumătate de la data recepției. Se invocă tot felul de motive birocratice și procedurale: ba că așa e circuitul, ba că cel ce ar trebui să dea o semnătură e în concediu, ba că nu știu cine nu își asumă răspunderea. Un lucru este clar: pe birocrații din aparatul central îi doare în pix de situația disperată a cercetătorilor constănțeni.„Oamenii din institut trăiesc cu speranța că va ieși cât mai repede hotărârea de guvern și situația se va normaliza cât de cât”, a declarat directorul institutului la finalul convorbirii.Recent, Guvernul Cioloș a lansat în dezbatere națională proiectul „România competitivă”. Despre ce competitivitate se poate vorbi când statul nu face nimic concret pentru susținerea cercetării științifice, neglijând un patrimoniu de o valoare inestimabilă și condamnându-i pe cercetători să crape de foame? Cu proiecte menite să fie vânturate prin conferințe și simpozioane costisitoare, România va fi și mai săracă, și mai puțin competitivă decât este în prezent.Cotidianul „Cuget Liber” își reînoiește apelul către ministerele Agriculturii, Justiței, Finanțelor și către Guvernul Cioloș să salveze grabnic Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța, promovând cât mai repede hotărârea de reorganizare și subvenționându-i activitatea.