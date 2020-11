Ieşirile city break, susţinute cu voucherele de vacanţă

În fiecare an tichetele de vacanţă aduc un profit de 350 de milioane de euro în industria turismului, este de părere Lucian Boronea, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT). „An de an vorbim de un rulaj de 300 de milioane de euro generat de către voucherele de vacanţă. Salariaţii beneficiari mai cheltuiesc cel puţin 20% în plus pe cazare şi alte servicii turistice, deci putem discuta de o sumă anuală care se ridică la minim 350 de milioane de euro. Dacă am reuşi să avem proiecte multianuale pe 10 ani, industria ar beneficia de o stabilitate mare, iar hotelurile ar putea avea acces la credite pentru investiţii, având un rulaj garantat de aceste vouchere, care asigură un succes mare la vânzări”, a precizat vicepreşedintele ANAT. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 au fost emise vouchere de vacanţă în valoare de 258 de milioane de euro. În ultimii ani, cu ajutorul acestor vouchere s-au dezvoltat pachetele de tip city break, în oraşe precum Bucureşti, Constanţa, Sibiu sau Oradea.