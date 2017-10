Ieftiniri pe bandă rulantă. Cât mai costă un apartament nou în Constanţa

Ieftiniri pe bandă rulantă. Cât mai costă un apartament nou în Constanța

Dacă, acum cinci ani, constănțenii cu venituri medii erau „obligați“ să-și cumpere o locuință într-un bloc vechi, iată că, în prezent, imobilele din blocurile noi s-au ieftinit. Iată cât mai ajunge un apartament nou în mai multe zone din Constanța.Locuințele nou-construite din Constanța s-au depreciat cu până la jumătate din valoarea atinsă în perioada de apogeu a pieței.În orașul de la malul mării, prețurile solicitate de vânzători pe segmentul rezidențial nou au consemnat un recul de aproape 50% în ultimii ani, de la valoarea de 1.780 de euro pe metru pătrat (consemnată în septembrie 2008), până la cea valabilă în luna mai a acestui an, respectiv 893 de euro pe metru pătrat, conform unei analize imobiliare.ro.Locuințele în blocuri noi, considerabil mai ieftineÎn ultimii ani, în Constanța au apărut tot mai multe ansambluri rezidențiale destinate populației cu venituri medii spre mici, asta după ce, în perioada de boom imobiliar, majoritatea locuințelor noi se afla peste posibilitățile financiare ale acestor categorii de salariați.La ora actuală, o locuință monocamerală poate fi achiziționată cu o sumă medie de 29.000 de euro; pe de altă parte, potențialii cumpărători ar trebui să scoată din buzunar circa 53.000 de euro pentru un apartament cu două camere sau 84.000 de euro pentru unul cu trei camere.Ce oferte sunt în ConstanțaDe exemplu, un apartament de 96 mp, cu trei camere, în zona Dacia, într-un bloc nou construit, costă 75.000 euro. Printre beneficii, se numără centrală pe gaze, două băi, două balcoane și posibilitate de loc de parcare în subsolul blocului. Singurul dezavantaj este că apartamentul este situat la etajul cinci din cinci.Un alt exemplu de apartament nou și ieftin găsim în zona Tomis Nord, Campus. Un apartament cu două camere, decomandat, 67 mp, costă 67.000 euro. Printre facilități, se numără centrala proprie, iar locuința se predă la alb (are montate termopane și ușă metalică) și este situat la etajul unu din cinci.Și în zona Peninsulară găsim oferte de locuințe, însă aici plătim și zona, nu numai apartamentul. Astfel, un imobil cu trei camere, 130 mp, costă 131.000 euro. Apartamentul are trei băi, este situat la primul etaj din trei și are centrală proprie. Un alt exemplu de apartament în bloc nou într-o zonă rezidențială a Constanței este o locuință în Faleză Nord. Apartamentul are trei camere, este situat la etajul unu din opt, cu centrală proprie și două băi și costă 110.000 euro.Dacă trecem într-o altă zonă a Constanței, Inel 1, vom observa că și aici avem de unde alege. De exemplu, un apartament cu trei camere, 90 mp costă 75.000 euro. Imobilul are două băi și centrală proprie și este situat la etajul trei din șapte.Dacă, însă, căutați apartamente ceva mai ieftine, nu vă panicați, pentru că există pentru toate buzunarele. De exemplu, un apartament cu două camere, în zona Primo, la etajul doi din patru și cu două băi, cu 67 mp costă 40.000 euro.