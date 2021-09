Idei de afaceri. Când pasiunea devine profesie sau stil de viaţă

l-a mulţumit pe deplin, sătul să mai stea între patru pereţi a decis să se dedice sporturilor motorizate şi anume plimbărilor cu ATV. „A fost o perioadă frumoasă. Mi-am dat seama mai târziu că îmi plăcea să aduc oamenii împreună, să facem lucruri frumoase împreună. În weekend organizam ieşiri cu ATV-urile, iar în cursul săptămânii mă ocupam cu vânzarea lor. Totul până în 2009 când în urma unui accident destul de serios am renunţat la ATV-uri şi am început ceva mai sigur, ieşiri cu maşini 4X4, off-road în Dobrogea. Nu mi-a plăcut niciodată locul „sigur”, sunt pe modelul antreprenorial şi am căutat afacerea din spatele ideii. A fost o perioadă intensă. Oamenii veneau pe ideea natură maşini şi se întâmplau tot felul de lucruri frumoase: prietenii, căsătorii, afaceri, campanii umanitare”, a povestit Marius.







Renăscut din starea de „neputinţă”



Lucrurile mergeau frumos de la sine, numai că ceva s-a întâmplat şi antreprenorul a fost nevoit să o ia de la capăt.



„În 2016 am clacat, ne-am întins mai mult decât ne ţinea plapuma. În urma unui seminar de dezvoltare personală am descoperit un cuvânt care descria foarte bine starea în care eram. Starea cea mai de jos, neputinţa, acolo eram. Mai jos de acolo nu exista nimic. Am cunoscut alt gen de oameni şi m-am regăsit pe mine. Aşa a încolţit ideea de a ieşi în natură care mi-a oferit suportul emoţional de care aveam nevoie”, ne-a mai spus Marius.





La acest moment, are o autoutilitară cu care a început să facă ieşiri de o zi la bulgari, la Balcic şi în Munţii Măcin. De aici grupul s-a tot mărit şi ai noroc dacă prinzi un loc într-o excursie organizată de Marius.





„Ne place să mergem în excursiile lui pentru că mereu descoperim locuri noi. Nimic nu este bătut în cuie şi totul se poate schimba din mers, pe traseu. Ne face multe surprize plăcute. Este un tip provocator şi uman”, ne-a spus familia Marcu. O ieşire îmbină locuri neumblate, cu puţină istorie, cu obiective turistice culturale, cu mănăstiri, cu cazări în locuri şi oameni de poveste. Întrebat dacă este greu să organizeze o excursie, să îi mulţumească pe toţi cei de care trebuie să aibă grijă, Marius a răspuns simplu: „Nu, pentru mine nu este greu, că e natural”.

Cine a mers într-o excursie pregătită minuţios de fostul profesor de Informatică nu o va uita niciodată. Într-un timp scurt totul este comprimat la maximum prin multitudinea de locuri vizitate. Ştii când pleci dar nu ştii când ajungi acasă, pentru că pe drumul de întoarcere, care este şi cel mai lung, dacă mai sunt obiective de vizitat, Marius te va duce şi acolo. Este un tip cald, iubeşte oamenii şi România, iar pentru frumuseţile ei colindă ţara în lung şi lat, fie vară, fie iarnă. L-am prins recent într-o excursie în Ţinutul Neamţului şi l-am întrebat cum a pornit pasiunea lui pentru călătorii şi pentru organizarea de excursii. Mi-a mărturisit că totul a pornit din liceu când organiza Revelioane pentru că, îi plăcea să aducă oamenii împreună, să se bucure de experienţă. Apoi, paralel cu profesoratul a început o mică afacere, o sală de calculatoare, mai exact de gaming care i-a adus satisfacţii nebănuite, deoarece le oferea oamenilor posibilitatea de a-i aduce împreună să descopere jocurile momentului. Pentru că nici asta nu