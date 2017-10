Iată unde şi cum se va sărbători de 1 Mai, pe litoral

Iată unde și cum se va sărbători de 1 Mai, pe litoral

Până la minivacanța de 1 Mai - Paște mai este o aruncătură de băț, așadar în această perioadă se stabilesc și ultimele detalii în ceea ce privesc evenimentele care să-i țină în priză atât pe turiști, cât și pe constănțenii care nu își permit să dea o fugă la munte.Așadar, sezonul estival se deschide pe 1 Mai, cu o paradă de mașini de epocă, motociclete, mașini off-road, de raliu, autobuze supraetajate, care pornește de la Mangalia, trece prin stațiunile din sud - Eforie Sud - Eforie Nord - Constanța - Mamaia - Năvodari.Iată ce se anunță și pentru cei puși pe distracție, în cluburile din Mamaia. Astfel, pe 1 mai avem concert Pepe, în Crema Summer Club, concert DJ MOS - Club Ego, dar și concert Cabron, în Club Jezoo. Pe 2 mai urmează concertul lui Alex Velea în Crema Summer Club, pe 3 mai, cel al Corinei, în același club, seară în care mai sunt programate și alte două concerte susținute de Amerie, în Club Ego, și de Ruby, în Club Jezoo.De asemenea, în perioada 3 - 5 mai se desfășoară The Mission 1st of May - Festival de muzica electronică, pe 4 mai - Concert DJ Simon & Pascal, în Crema Summer Club, dar și Concert DJ Willy Monfret, Club Ego.Constănțenii, dar și cei care nu vin la mare doar pentru cluburi, trebuie să știe că pe 4 mai, în zona Cazino Mamaia, va avea loc, pe plajă, Slujba de Înviere.Nu doar în Mamaia va fi agitație mare, ci și în Eforie și Mangalia. În Eforie, pe 1 mai se intenționează să se organizeze o petrecere câm-penească - concerte de muzică pop, rock, folclor, dar și expoziția foto „Turist la Eforie”. Tot aici pe 2 mai se sărbătorește Ziua Tine-retului. Va avea loc „Crosul litoralului” - competiție organizată în parteneriat cu cluburi de profil de la nivel național, dar și concerte „asezonate”, bineînțeles, cu focuri de artificii.De cealaltă parte, în perioada 27 - 29 aprilie la Mangalia se inten-ționează organizarea Festivalului Florilor, iar în perioada 29 aprilie - 5 mai, la Casa de Cultură va putea fi auzit un cor de muzică bisericească. De asemenea, între 1 și 3 mai, pe plaja Venus - Saturn sunt programate mai multe concerte de muzică electronică. Slujba de Înviere nu lipsește nici de aici, ocazie cu care se vor lansa și câteva zeci de lampioane.