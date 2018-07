Iată cum vede BNR piața creditării

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat o succintă analiză a pieței creditării la conferința Bankers Summit ‘18.„România are cel mai scăzut grad de intermediere financiară dintre țările membre ale Uniunii Europene și trendul descendent continuă (27% la finele anului 2017, față de vârful de aproape 40% atins în 2011)” - a spus Isărescu. El a enumerat printre factorii majori care au condus la scăderea intermedierii financiare în ultimii ani: procesul de curățare a bilanțurilor băncilor de credite neperformante, intensificat începând cu anul 2014; schimbarea de paradigmă în finanțarea subsidiarelor locale ale grupurilor bancare europene, în sensul deplasării accentului dinspre modelul centralizat de finanțare (pe care criza l-a dovedit neviabil) înspre unul bazat în mai mare măsură pe resurse locale (mai puțin vulnerabil la efecte de contagiune).„Declinul intermedierii financiare în ultimii ani s-a produs în condițiile în care, totuși, s-au consemnat creșteri ale creditului acordat sectorului neguvernamental – circa 5% în 2017 și peste 6% în termeni anuali, în ianuarie - mai 2018, cu ritmuri de două cifre în ultimii patru ani în cazul componentei în lei”, a spus guvernatorul BNR.Referindu-se la perspectivele creșterii creditării, Isărescu a afirmat: „Cred că resurse pentru o creștere a expunerii băncilor față de economie există: sistemul bancar românesc are un grad de adecvare a capitalului semnificativ superior nivelului reglementat (și cu o tendință vizibilă de creștere în ultimii ani) și lichiditate situată confortabil peste limitele impuse prudențial”.Din ce motive creditarea economiei reale nu se relansează? Una din cauze este „incertitudinea legislativă, creată de inițiative care afectează profilul de risc nu doar al creditelor viitoare, ci și pe cel al stocului existent. După perturbațiile create în oferta de credite de legea referitoare la darea în plată ori la rambursarea la cursul istoric al creditelor în franci elvețieni (în pofida faptului că prevederile acestora au fost atenuate în urma intervenției Curții Constituționale), în prezent se află în diferite stadii ale procedurii legislative alte acte normative care fie îngreunează recuperarea creanțelor, fie stabilesc un regim de limitare a dobânzii anuale efective la creditele destinate consumatorilor, în mod arbitrar, nediferențiat pe categorii de produse și fără o fundamentare a plafoanelor respective în funcție de caracteristicile produselor de creditare”, a precizat guvernatorul BNR.Un al doilea factor inhibitor îl reprezintă vulnerabilitățile structurale, care limitează accesul firmelor la finanțarea bancară. Astfel, în anul 2016 o treime dintre firme au raportat pierderi (aproximativ jumătate dintre acestea, pentru al treilea an consecutiv). În plus, 44% dintre companii aveau un nivel al capitalizării sub cel prevăzut de lege, a explicat Isărescu.Guvernatorul a afirmat că există deja indicii semnificative de supraîndatorare în cazul unui segment important al populației – persoanele cu venituri sub salariul mediu: la finele lui 2017, gradul de îndatorare al acestei categorii era de 51%.Isărescu și-a exprimat convingerea că „o implicare mai mare în cofinanțarea proiectelor din fonduri europene și eventuale participări în proiecte de investiții realizate în parteneriat public-privat sunt căi prin care creșterea creditului ar putea cunoaște nu doar o accelerare, ci și o îmbunătățire din punct de vedere calitativ, atât prin prisma profilului de risc, cât și prin cea a sinergiilor pe care le-ar putea crea în economie”.