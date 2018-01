Iată cum se poate evita plata defalcată a TVA

Deunăzi, m-a sunat un amic, patron al unei companii din comerțul en-gros, să-mi facă urările de început de an. După ce ne-am gratulat reciproc, prietenul s-a pus pe oftat.- De la 1 ianuarie am început să am probleme cu vederea. Dacă încerc să mă uit prin Codul fiscal, mă ustură ochii. Cel mai rău îmi e când încerc să citesc capitolele privind impozitele, taxele și contribuțiile. Le văd ca prin ceață.- La oculist ai fost? l-am întrebat curios.- Nu doar la unu, am fost la o sută de specialiști. Toți mi-au spus că e vorba de o afecțiune extrem gravă, provocată de „revoluția fiscală”, din cauza căreia o să-mi sară ochii din cap.În timpul conversației mi-am dat seama că amicul are probleme și cu nervii, căci una-două exclama: „Ăștia vor să ne termine, să ne pună pielea pe băț.”Parcă mai auzisem fraza asta în anii de criză, din „epoca de aur”, când stăteam la cozi interminabile pentru capete și gheare de găini. Apoi, în timpul jafului din economie, de pe vremea regimului Iliescu, când au dispărut milioane de locuri de muncă și inflația crescuse cu 400%. Am auzit-o și în timpul Guvernului Boc, când s-a trecut la impozitarea pensiilor, iar salariile bugetarilor au fost imputate cu 25%, de-au luat-o razna medicii și nu s-au mai oprit până în Occident.Îngrijorat, i-am spus amicului:- Ce-i cu comportamentul ăsta obsesiv? De ce nu te duci să te consulte un psiholog, un psihiatru?- Am fost. Mi-au spus că n-au ce să-mi facă, că e vorba de o psihoză socială, care ni se trage de la „revoluția fiscală”.La sfârșitul conversației, amicul m-a rugat:- Caută tu prin legislație și vezi cum a rămas cu plata defalcată la TVA. Mie mi-e teamă să mă uit. Dacă m-apucă damblaua, n-au unde să mă interneze. Spitalele de nebuni sunt pline, deja, cu victimele „revoluției fiscale”.Am dat curs rugăminții sale, după ce, mai întâi, m-am programat la oculist și psihiatru. Nu știu dacă n-ar fi fost bine să-mi scriu și testamentul, dar m-am gândit că un ziarist trebuie să își asume și anumite riscuri.Iată ce am aflat: Pe data de 28 decembrie 2017, a fost publicată, în „Monitorul Oficial”, Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.Potrivit acesteia, sunt obligate să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:- la 31 decembrie 2017, au TVA restantă în cuantum mai mare de 15.000 de lei - în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei - în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei - pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018 (fac excepție cei a căror executare silită este suspendată conform art. 235 din Codul de procedură fiscală);- începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează obligații la plata TVA neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, în cuantum mai mare de 15.000 de lei - în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei - în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei - pentru restul contribuabililor (cu aceeași excepție ca mai sus);- se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.Restul persoanelor impozabile și instituțiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA pot opta pentru plata defalcată a TVA, dar nu cred că se vor găsi doritori.Cei ce vor aplica respectiva metodă, din obligație sau voluntar, trebuie să notifice ANAF pentru a fi înscrise într-un registru special, după care vor avea de-a face cu un mecanism birocratic complicat și greoi, generator de blocaje financiare pentru agenții economici și de resurse financiare fără dobândă, pentru stat.În concluzie, stimați agenți economici, dacă vreți să evitați „malaxorul” Legii nr. 275/2017, din care nu se scapă prea ușor, faceți pe dracu-Žn patru și achitați TVA la timp! Iar dacă nu o puteți plăti în totalitate, încercați să rămâneți sub limita de pericol. În rest, vă urez să scăpați teferi din „revoluția fiscală”! Odată și odată trebuie să se ajungă la lada de gunoi a istoriei, alături de alte monstruozități.