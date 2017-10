Iată cum poţi pleca într-o vacanţă, cu bani puţini

Iată cum poți pleca într-o vacanță, cu bani puțini

Românii pot cumpăra încă din luna septembrie sejururi pe cursele charter ale verii 2014, cu reduceri de 50%, plătind un avans de doar 25 de euro! Conceptul First Minute, lansat pentru prima oară atât de timpuriu în România de către o mare agenție de turism, oferă turiștilor reduceri de până la 50%.„Am lansat atât de devreme în acest an produsele First Minute pentru că avem deja solicitări în proporție de 15 - 20% pentru întreaga noastră capacitate de operare pe cursele charter cu avionul sau autocarul, pentru sezonul estival 2014. Am făcut acest pas pentru a satisface cererea celor peste 1.200 de parteneri revânzători ai noștri și pentru a veni în întâmpinarea publicului larg”, a declarat, proprietarul agenției de turism.Pentru turiști, conceptul de First Minute aduce o mulțime de avantaje, printre care vacanțe mai ieftine ca niciodată, creditare fără dobândă, direct de la agenție, pe un interval mare de timp, posibilitatea de a-și organiza mult mai bine concediul și de a-și gestiona bugetul pentru sezonul estival 2014, disponibilitate pe toate datele de plecare și pentru hotelurile vizate, explică reprezentanții agenției.Așadar, chiar de acum pot fi achiziționate în regim First Minute sejururi individuale sau de grup pentru unele dintre cele mai căutate destinații: Creta, Rodos, Thassos, Corfu, Zakynthos, Halkidiki, Riviera Olimpului etc.Pentru a-și rezerva vacanța de vară, turiștii dau la înscriere 25 euro, apoi achită încă 30% din tarif până la 15 ianuarie, iar diferența rămasă trebuie plătită cu 60 de zile înainte de data plecării.