Iată cum a fost organizată activitatea de montare a barajelor antipoluare în porturile maritime

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor nr.261/31.07.1996 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea poluarii la terminalele petroliere din porturile Constanta si Midia, incepand cu data de 17 martie 2019 activitatea de montare a barajelor antipoluare la navele care opereaza in terminalelepetroliere ale porturilor Constanta si Midia va fi desfasurata de CN APM SA Constanta prin Sucursala Nave Tehnice Port.Montarea barajelor antipoluare va fi realizata corespunzator prevederilor „Regulamentului portuar al porturilor maritime romanesti aflate in administrarea CN APM SA Constanta” care prevede ca pentru evitarea poluarii acvatoriului portuar toate navele care transporta hidrocarburi si utilizeaza porturile maritime sunt obligate safoloseasca baraje antipoluante.Lansarea/ridicarea barajului antipoluant se face la olicitarea/comanda agentului navei facuta cu cel putin 24 de ore inainte de sosirea navei in port, inceperea operatiunilor de incarcare/descarcare fiind permisa numai dupa desfasurarea barajului antipoluant.Lungimea barajului antipoluant instalat in jurul navei pentru prevenirea poluarii bazinelor portuare se va calcula dupa formula L (m) = 1,5 x LOA (m). Barajele antipoluante vor ramâne instalate in jurul navelor care desfasoara operatiuni de incarcare/descarcare in terminalele petroliere pe toata durata de stationare anavelor în aceste dane. Comenzile pentru instalarea barajelor antipoluare vor fi transmise la adresele de e-mail disp_sntp@constantza-port.ro si secsntp@constantza-port.ro