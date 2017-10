Iată cu cât mai poţi CUMPĂRA O CASĂ în Constanţa. Sume fabuloase cerute pentru construcţii din chirpici!

Iată cu cât mai poți CUMPĂRA O CASĂ în Constanța. Sume fabuloase cerute pentru construcții din chirpici!

Ştire online publicată Marţi, 07 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Au trecut și sărbătorile pascale, așadar constănțenii care își doresc să-și achiziționeze o casă își pot relua căutările, fie direct, fie prin intermediul agențiilor imobiliare locale. Dacă în cazul apartamentelor lucrurile sunt destul de simple, iar tranzacțiile se fac ceva mai ușor, când vine vorba despre vile/case lucrurile se schimbă.În municipiul Constanța, în ciuda faptului că s-a construit totuși destul de mult pe acest segment în ultimii ani, încă mai vorbim despre foarte multe case vechi scoase la vânzare, parte dintre ele modernizate superficial, unele cu grave probleme ce țin de fundație, izolație etc. Totuși, chiar și în aceste cazuri prețurile pentru municipiul Constanța nu sunt deloc mici. Dacă ar fi să facem un top al celor mai scăzute prețuri pe care le găsim la această oră, printre primele locuri întâlnim și o casă cu trei camere din zona Salvare, cu o suprafață totală de 137 metri pătrați, însă cu o suprafață construită de numai 49 metri pătrați. Proprietarul vrea 19.000 de euro.Pentru o altă casă din chirpici, din zona Medeea, cu patru camere, dar renovată, cu teren de 120 de metri pătrați, prețul de vânzare este de 25.000 de euro. Pe de altă parte, în zona Coiciu, acolo unde găsim și cele mai multe oferte, prețurile scad rareori sub 30.000 de euro. De exemplu, în apropierea Pieței Brick, o casă cu două camere are un preț de 28.000 euro, destul de mare dacă ne gândim că suprafața terenului de care dispune nici nu ajunge la 80 de metri pătrați. De altfel, foarte puține case din municipiul Constanța ajung pe piață cu prețuri sub 30.000 de euro. În special pentru acestea, dar nu numai, arhitecții ne sfătuiesc să fim foarte atenți. Mai ales dacă vorbim despre o casă scumpă trebuie să solicităm neapărat o expertiză tehnică, pentru a nu avea, ulterior, neplăceri.Trecând la cealaltă extremă, cine are acum 160.000 de euro poate cumpăra o vilă la Trocadero, cu cinci camere și două băi, garaj, cu teren în suprafață totală de 320 metri pătrați. Dacă vorbim însă despre vile cu dotări speciale și cu prețuri pe măsură, pe piață există la această oră, în Centru, o vilă cu trei etaje cu o suprafață desfășurată de 950 de metri pătrați. Nu-i lipsește piscina (aceasta dispune de acoperiș din sticlă cu ferestre cu sistem de acționare automat), sauna, șemineul, iar la demisol dispune de bar, masă de biliard, sală cinema și multe altele. În plus, are lift din sticlă, sistem de deszăpezire automat pentru trotuar și trepte, sistem de udare automată a grădinii, fântână arteziană și lista poate continua. Pentru toate acestea, dar și pentru altele, proprietarul solicită 2,5 milioane de euro.