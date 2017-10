Iată cine va realiza linia de tren de mare viteză Bucureşti - Constanţa

3

imbecilitatea politicienilor

problema este ca s-au cheltuit sute de milioane pt modernizarea liniei buc-cta si tot cu o medie de 55km/h se circula. francezii au construit in china TGV-ul si chinezii au cumparat ce trebuia pt intretinere. acum chinezul ne vinde noua ce a cumparat de la francezi.una peste alta suntem niste dobitoci si asa o sa ramanem. de remarcat pt tineret: cand s-a dat in utilizare podul Saligny se circula pe pod cu 100km/h, in anii 60 era un tren de mare viteza care facea fiz 2h, iar in anii70 un accelerat facea 3h. concluzie: suntem dobitoci sau nu?in decembrie 2013 am parcurs distanta Cta-Cluj in 14h!!!!!!! romanii nu au nevoie de chinezi,francezi italieni etc pt. a parcurge o distanta de 220km de campie pe o cale ferata moderna. traditie avem in domeniu, uzine de vagoane si locomotive deasemenea, experiena nu lipseste si cu toate astea platim la constipatii de la 10000de cm sute de milioane pt a ne face ce ei nici nu visau pe vremea lui Saligny