IATĂ CELE MAI CIUDATE TAXE DE VACANŢĂ

IATĂ CELE MAI CIUDATE TAXE DE VACANȚĂ

Foarte multe dintre pachetele propuse și în această perioadă de către agențiile de turism constănțene sunt extrem de avantajoase, mai ales în cazul vacanțelor cumpărate din timp. În prețuri sunt de multe ori incluse și tot felul de taxe (sau, de cele mai multe ori, neincluse în pachete) poate ciudate pentru noi, ori mai puțin cunoscute. Dacă nu sunt incluse în pachet, atunci mare atenție, deoarece costurile nu sunt chiar de neglijat, așadar întotdeauna cereți absolut toate detaliile atât despre cheltuielile incluse, mai ales dacă vorbim despre „oferte” extrem de tentante, tocmai pentru că afișează un preț destul de accesibil, cât și despre cheltuielile neincluse, dar obligatorii.Iar aceste cheltuieli neincluse pot uneori scoate din buzunarele turiștilor câteva sute bune de euro. Dând la o parte obișnuitele taxe de aeroport și combustibil, cu care deja sunt obișnuiți cei care au mai făcut vacanțe în străinătate, și care depășesc 100 de euro de persoană, putând ajunge și la aproape 200 de euro, sunt și numeroase alte taxe pe care trebuie să le achităm doar în anumite țări sau orașe. De exemplu, cei care nu au fost niciodată în vacanță la Roma trebuie să știe că au de plătit și o taxă de oraș, de trei euro de persoană, pe noapte. Taxa locală, care se achită cash la recepția hotelului, a fost impusă de Primăria Roma începând cu data de 1 ianuarie 2011.Constănțenii care intenționează să facă o vacanță în Thailanda, ca și în Iran, trebuie să țină cont și de faptul că acolo bacșișurile sunt obligatorii. Acestea sunt, de regulă, în jur de 25 - 30 de dolari, de persoană, și se achită la sosirea în Thailanda reprezentantului agenției cu care se pleacă, ca mai apoi acesta să-i „premieze” pe șoferi, ghizi locali, recepționeri etc. Tot pentru o vacanță în Iran turiștii trebuie să achite încă 60 de euro de persoană pentru viză (viza se obține de la Ministerul de Interne iranian și Ambasada Iranului la București de către agenția organizatoare).Pentru Thailanda, taxa de „viză și procesare” este ceva mai mică, de 35 euro/persoană. De asemenea, pentru această destinație de cele mai multe ori taxele de aeroport nu sunt nici ele incluse în pachetul standard al agenției de turism. Așadar, turistul trebuie să pună deoparte și alți peste 300 de euro, dar și în jur de 25 de euro, pentru bacșișuri, obligatorii și în Thailanda.Nici dacă alegem SUA (mai exact un circuit în New York) pentru vacanță nu scăpăm de bacșișuri. Acolo însă, tips-urile, obligatorii, nu depășesc 20 de dolari. Totuși, alte taxe, bineînțeles neincluse în pachetele agențiilor de turism, sunt mult de mari: taxele de aeroport și securitate, în jur de 400 de euro, plus taxa de viză, aproximativ 160 de dolari.Constănțenii care își planifică o vacanță la Barcelona, și ajung și în stațiunea Santa Susanna trebuie să țină cont și de taxa obligatorie de stațiune, 1 euro/persoană/zi.În unele destinații, chiar cu pretenții, nici aerul condiționat nu se regăsește printre serviciile incluse în pachetele concepute de agențiile de turism. Cei care ajung în Insula Corfu, de exemplu, trebuie să achite, dacă vor ceva răcoare, câte cinci euro/zi, pe cameră (de altfel, practică des întâlnită în Grecia).Constănțenii care vor o destinație mai exotică, așa cum ar fi Sri Lanka, ar fi bine să știe că nu pot face chiar oriunde fotografii de capul lor. La anumite obiective turistice trebuie să achite chiar și cinci dolari (doar pentru un obiectiv) pentru permisul pentru camerele foto și video. Iar lista acestor taxe, mai mărunte sau chiar mari, este destul de lungă, așadar mare atenție atunci când cumpărați o vacanță, în special dacă este vorba despre o agenție de turism cu care nu ați mai lucrat.