Iată ce se va întâmpla cu preţurile apartamentelor din Constanţa, în 2014

Iată ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor din Constanța, în 2014

Constănțenilor care vor să-și cumpere un apartament, 2014 nu le rezervă, din fericire pentru ei, surprize neplăcute (altele decât cele existente deja, în ceea ce privește creditarea). Tendința de scădere a prețurilor înregistrată în ultimii ani va continua și în 2014, chiar dacă nu vom putea vorbi despre procente semnificative. „Scăderile au fost line în 2013 și la fel de line vor fi și în 2014, în sensul că prețul unui apartament poate să varieze de acum, de la început de an, și până la sfârșitul anului, cu maximum 10%. Nu vor fi scăderi bruște, ci scăderi line, și asta deoarece clienții de la «Prima Casă» se împuținează pe zi ce trece, iar clienții ceilalți, care accesează cu banii cash, fac parte dintr-un alt segment, cel mai de lux, care oricum a stagnat mai puțin”, spune Marius Coman, directorul All Imobiliare Constanța.Piața imobiliară își revinePiața imobiliară se va mișca ceva mai bine în 2014, sau cel puțin așa spun, și speră, agenții imobiliari de la malul mării. De altfel, nu doar ei par mai optimiști, ci și oameni care cel puțin teoretic ar trebui mult mai bine să știe care sunt tendințele. Recent, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spunea că ar face investiții și în domeniul imobiliar, și asta pentru că el crede că acesta își va reveni.Așadar, agențiile imobiliare constănțene ar trebui să raporteze, la sfârșit de an, profituri ceva mai consistente. Totul ține însă și de felul în care fiecare va ști să își conducă afacerea. „Cred că sunt premizele unei reveniri a pieței imobiliare. La noi totul se raportează și se învârte în jurul volumului de clienți care ni se adresează, iar numărul celor care ni se adresează a crescut. Acum să sperăm că din toți clienții care ni se adresează, un procent redus se transformă într-un client adevărat, care face o tranzacție. Dacă vrei să crești numărul tranzacțiilor, sau a contractelor pe care le faci, ar trebui să crești acest număr de clienți. Ține însă de strategia fiecărei agenții. Sunt în continuare doar câteva agenții solide, care au un business sănătos pe piața constănțeană și acestea vor rămâne în picioare, își vor păstra clienții și vor capta clienți noi”, mai spune Marius Coman.Ieftiniri de doar câteva procenteÎn 2013, prețurile apartamentelor din Constanța nu au scăzut chiar mult. Potrivit unei analize a portalului imobiliare.ro, apartamentele s-au ieftinit anul trecut cu o medie de doar 2%, de la 856 la 839 de euro pe metru pătrat. Cel mai mare recul a fost înregistrat de locuințele vechi; acestea costă azi, în medie, 832 de euro pe metru pătrat, cu 2,6% mai puțin față de valoarea din urmă cu 12 luni (de 854 de euro pe metru pătrat). Pe de altă parte, marja de ieftinire a unităților locative nou-construite a fost una neglijabilă; acestea s-au depreciat cu 0,3%, de la 864 la 861 de euro pe metru pătrat.