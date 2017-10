Iată ce prevede Programul Naţional de Reformă

Iată ce prevede Programul Național de Reformă

Guvernul a aprobat Programul Național de Reformă (PNR) 2017, elaborat sub coordonarea ministrului delegat pentru Afaceri Europene. Documentul asigură continuitatea reformelor în scopul îndeplinirii obiectivelor naționale asumate în cadrul Strategiei „Europa 2020” și punerii în aplicare a recomandărilor specifice de țară. La acestea se adăugă acțiuni noi, definite pe baza priorităților stabilite atât la nivelul Uniunii Europene, cât și a celor cuprinse în Programul de Guvernare 2017-2020 sau în alte documente strategice naționale. PNR 2017 a fost transmis, spre consultare, partenerilor sociali reprezentativi la nivel național în prima jumătate a lunii aprilie a.c., cu sprijinul Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social.Măsurile incluse în program vizează în principal politica fiscal-bugetară, administrația publică, mediul de afaceri și competitivitatea, ocuparea forței de muncă, cercetarea și inovarea, mediul, energia, educația, combaterea sărăciei și incluziunea socială.În domeniul politicii fiscal-bugetare, în anul 2017, măsurile se vor concentra asupra îmbunătățirii gestionării investițiilor publice, definitivării legislației privind parteneriatul public-privat, eficientizării cheltuielilor bugetare, îmbunătățirii colectării taxelor și impozitelor și continuării acțiunilor de control pentru prevenirea și combaterea muncii nedeclarate și a celei subdeclarate.În ceea ce privește utilizarea mai eficientă a potențialului lucrătorilor, PNR 2017 prevede modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, consolidarea măsurilor de activare pe piața muncii, încurajarea antreprenorialului, ocuparea pe cont propriu și reducerea disparităților regionale în materie de ocupare. Pentru domeniul incluziunii sociale, programul prevede măsuri de integrare socio-economică a persoanelor din comunitățile marginalizate, înființarea serviciilor publice de asistență socială și a echipelor comunitare de intervenție integrată, precum și facilitarea tranziției de la servicii sociale furnizate în sistem instituționalizat către servicii asigurate la nivelul comunității.La capitolul educație, PNR 2017 conține măsuri de promovare a accesului egal la educație de calitate, cu accent pe grupurile vulnerabile și monitorizarea copiilor aflați în afara sistemului de educație, măsuri pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, extinderea programului ”A doua șansă” pentru cei care nu au finalizat învățământul obligatoriu, dar și modernizarea curricum-ului școlar pentru învățământul gimnazial, profesional și tehnic. De asemenea, documentul prevede finalizarea proiectului de dezvoltare a programului ”Școală după școală”.Referitor la domeniul sănătății, PNR 2017 include, printre altele, măsuri pentru promovarea integrității publice în sistemul de sănătate, care contribuie la asigurarea accesului la asistență medicală, utilizarea eficientă a fondurilor și reducerea plăților informale. Alte direcții de acțiune incluse la acest capitol vizează îmbunătățirea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate și asigurarea unui nivel adecvat de finanțare, inclusiv pentru asistența medicală acordată în ambulatoriu.La nivelul administrației publice, sunt prevăzute măsuri pentru consolidarea independenței și transparenței gestionării resurselor umane, prin revizuirea unor proiecte de acte normative privind modificarea sau completarea legislației primare în domeniu. Sunt stipulate, de asemenea, acțiuni ce vizează continuarea procesului de descentralizare, planificarea strategică, stabilirea unui regim juridic-cadru unitar pentru administrația publică centrală și locală. În plus, vor fi diversificate serviciile de e-guvernare centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor.Alte direcții de acțiune stabilite pentru 2017 vizează extinderea infrastructurii de bază și încurajarea diversificării economice, în special în zonele rurale, inclusiv prin atragerea de fonduri europene. În domeniul transporturilor, se are în vedere crearea premiselor necesare pentru punerea în aplicare a Master Planului General de Transport și accelerarea implementării proiectelor de infrastructură.Măsurile din cadrul PNR 2017 au fost stabilite ținând cont de documentele Comisiei Europene care marchează jaloanele Semestrului European precum Analiza Anuală a Creșterii 2017, Recomandările Specifice de Țară 2016 și Raportul de țară al României din 2017, dar și având în vedere Programul de Guvernare 2017-2020 și alte documente strategice naționale.