Iată ce măsuri fiscale, menite să ducă la repornirea economiei, propun investitorii

Atata vreme cat omenirea doarme si nu este receptiva la genul de lucruri care o afecteaza in mod direct, va mai fi foamete, vor mai fi vieti umane irosite in mod inutil, iar UTOPIA UMANA nu va putea fi niciodata pusa in practica, nicicum macar sa incercam sa obtinem o viata cata de cat decenta, in care sa nu-ti fie frica sa te exprimi liber, de teama mijloacelor coercitive pe care asa zisa “societate” le pot exercita asupra individului. Nu cred ca societatea umana va putea sa construiasca o societate perfecta (ca in cazul furnicilor) societate care sa fie centrata pe nevoile individuale ale fiecaruia, iar acestea sa fie in fapt punctele de gravitatie in jurul carorara sa fiinteze insasi omenirea.