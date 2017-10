Iată ce au discutat Mihai Daraban, preşedintele CCIR, şi Hans Klemm, ambasadorul SUA în România

Iată ce au discutat Mihai Daraban, președintele CCIR, și Hans Klemm, ambasadorul SUA în România

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a primit luni, 6 martie 2017, la CCIR Business Center vizita ambasadorului SUA în România, Hans Klemm. Temele de discuție s-au axat pe relansarea poziției României pe piața transatlantică și consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări. A fost de asemenea subliniată importanța proiectului „Business without Corruption”, inițiat de Camera de Comerț și Industrie a României în colaborare cu General Dynamics.Mihai Daraban a susținut că CCIR are ca obiectiv important sprijinirea mediului de business prin intensificarea colaborării cu partenerii transatlantici, în completare la relațiile deja dezvoltate cu partenerii europeni: „Suntem de părere că potențialul economic dintre cele două state este semnificativ, iar CCIR acționează în mod constant pentru a-l pune în valoare”.Președintele a amintit în cadrul întrevederii de misiunea economică organizată în perioada 27 septembrie - 2 octombrie 2015 în Statele Unite ale Americii (New York City și Washington DC), care s-a bucurat de participarea a 20 de companii românești. Cu această ocazie a fost semnat un acord de cooperare cu Greater New York Chamber of Commerce.Daraban a adus în discuție și workshop-ul pe tema anticorupției ce va avea loc în baza proiectului CCIR „Business without Corruption”, proiect ce constă în promovarea, în rândul comunității de afaceri din Romania, a unei culturi bazate pe respingerea tuturor formelor de corupție în relațiile cu sectorul public și privat, prin aplicarea unor mecanisme instituționalizate de prevenire și combatere la nivelul companiilor din România.Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a salutat inițiativa CCIR în dezvoltarea proiectului „Business without Corruption” și a subliniat importanța combaterii corupției ca fundament al consolidării relațiilor economice cu Statele Unite ale Americii.De asemenea, Klemm a remarcat că economia României este din ce în ce mai performantă, mai ales în domenii precum IT, industria auto și construcții navale. Acestea reprezintă sectoare care își pot spori competitivitatea, fapt ce ar putea duce la o integrare mai mare a exporturilor românești în lanțurile valorice globale.La întrevedere au participat, din partea Ambasadei SUA, consilierul economic Michael Stewart și, din partea CCIR, consilierul președintelui CCIR pe relații externe, Lazăr Comănescu și directorul Direcției Relații Externe din cadrul CCIR, Virgil Goagă.Schimburile comerciale se desfășoară pe baza Acordului comercial bilateral, semnat la București la 3 aprilie 1992, care prevede acordarea reciprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate. În noiembrie 2016, volumul schimburilor comerciale s-a ridicat la 1.468,18 milioane euro, din care importurile valorau 583,61 milioane euro, iar exporturle 884,57 milioane euro. Conform ONRC, la 31 ianuarie 2017, operau în România 7291 companii cu capital american, cu un total capital social subscris de 800,35 milioane euro - locul 14 în top 50 investitori străini. De asemenea, totalul companiilor active cu cifra de afaceri mai mare de 10.000 lei în România cu capital american este de 709, conform ONRC, la 2 martie 2017.