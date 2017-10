Iată cât costă apartamentele luxoase din Constanţa

Iată cât costă apartamentele luxoase din Constanța

Numărul apartamentelor cu prețuri "de speriat" pentru oamenii de rând din Constanța a cam intrat la apă. Oferta de locuințe luxoase (prin lux înțelegându-se suprafețe mari și finisaje și dotări de calitate) scoase la vânzare nu mai este nici pe departe atât de generoasă pe cât era în urmă cu ceva ani. Prețurile au scăzut destul de mult și în acest caz, din cauza lipsei de clienți, însă nu acesta este motivul principal pentru care numărul locuințelor cu pretenții de pe piață nu mai este foarte mare, ci faptul că destui proprietari au ales să mai aștepte, în speranța că prețurile se vor mai aranja, în favoarea lor, bineînțeles.Referitor la garsonierele de lux, nu prea mai există scoase la vânzare cu prețuri de peste 50.000 de euro. Cu aproximativ această sumă poate fi cumpărată acum o astfel de locuință cu o suprafață utilă de 45 de metri pătrați, din zona Trocadero. Luxul constă în majoritatea cazurilor în centrală proprie, cadă cu hidromasaj, finisaje de o înaltă calitate și dotări moderne.Unul dintre cele mai scumpe apartamente cu două camere, de peste 100 de metri pătrați, dintr-un ansamblu rezidențial din Constanța, cu vedere la mare, două băi, mobilat și utilat complet costă 175.000 de euro. Un astfel de apartament costa acum nu foarte mult timp în jur de 250.000 de euro, însă din cauza faptului că piața nu s-a prea mișcat în ultimul an, au fost nevoiți să taie din preț.Când vine vorba despre apartamente cu trei camere, "regina" este unul cu o suprafață utilă de aproape 200 de metri pătrați utili (!), situat în centru. Are trei băi, patru balcoane. Toate instalațiile sunt noi, are centrală proprie, apometre, toate electrocas-nicele necesare într-o casă, videointerfon - pentru cei care pun mare accent pe siguranță, și multe altele. De la etajul la care se află apartamentul - 5, se vede și marea, așadar priveliștea este una pe sufletul celor care iubesc să se trezească în zgomot de valuri. Prețul este însă unul de care nu mulți se pot apropia - 245.000 de euro. Se poate și mai mult: 270.000 de euro pentru un apartament cu patru camere, tot din centru, de peste 200 de metri pătrați. Este o construcție exclusivistă, finisajele și dotările sunt și ele cum nu în multe locuri se pot vedea, dar și prețul pe măsură.În jurul prețurilor prezentate mai sus, pe exemple concrete, se învârt la această oră, cu mici excepții, mai toate apartamentele cu pretenții din Constanța. Multe sunt însă de luni bune pe piață, iar și mai multe au fost scoase, pe motiv că nu prezentau interes.