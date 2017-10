Şi ţâncii se pricep la tranzacţiile bursiere

Și țâncii se pricep la tranzacțiile bursiere

Telefonul parcă a înnebunit. De la o vreme sună în draci. Vânzătorii de te miri ce vor să mă fericească de sărbători. Țin cu orice preț să mă aibă de client. Par a fi atât de disperați, încât sunt gata să cedeze din preț. Sună, din nou, telefonul. În receptor se aude o voce îndepărtată: „Alo, aveți Pom de Crăciun? Nu? De care doriți: brad sau molid; natural sau artificial; pentru curte sau interior? Desigur, stativul este gratis. Putem să vi-l livrăm gata împodobit, cu cadouri sub el și cu un Moș Crăciun care să le împartă copiilor. Cum, 500 de euro vi se pare foarte mult? Mai putem tăia de ici-acolo, dar sub 400 de euro nu lăsăm. Evident, plata se face anticipat, la cursul de schimb al zilei. Dați-ne adresa, codul numeric personal și numărul cardului, să vă transmitem contul bancar în care veți face plata. Cum să vă fraierim, domnule!? Vreți să ne faceți mai întâi o vizită la sediu? Păi, veniți dumneavoastră până în Brașov? De ce să vă deranjați atâta? Domnule, dumneata ai o problemă: nu vrei să trăiești frumos sărbătorile!” Indignat, telefonul amuțește. Peste numai jumătate de oră, un nou apel. „Sunt brokerul bancar X. Avem o ofertă irezistibilă: creditul de sărbători! Vi-l acordăm în numai 48 de ore, doar cu buletinul. Dobânda? Este nesemnificativă, stimate domn: 0,084% pe zi? Cum să fie mult domnule? Da, dacă fa-ceți socoteala pe an, dobânda este într-ade-văr de 30%. Dar cine vă cere să-l returnați într-un an, când puteți să plătiți mai repede? Tot atât cer și cămă-tarii? Ne jigniți, stimate domn, noi nu facem cămătărie!” Telefonul amuțește jignit. Țârrr, clinc, țârrr, clinc, clinc! Sună prelung. Nu rezist și răspund. În receptor, o voce cunos-cută. Este reprezentan-tul unei firme financiare care, de mai bine de doi ani, încearcă să mă prindă de mușteriu. Vreo șase luni s-a chinuit, sărmanul, să mă convingă să investesc în acțiunile lui Manchester United. Era atât de insistent, încât am fost gata să cred că viața lui depinde de mine, că dacă nu fac investiția propusă, va fi dat afară din serviciu, își va pierde casa și va ajunge pe drumuri. Acum, a schimbat placa. Mă ame-țește cu altă „poezie”: „Alo, domnu’ Ion, e timpul să facem bani! Piața valutară oferă cele mai bune randamente. Economia e în creș-tere, banii se învârt mai repede. Acum se proiectează bugetele, se contractează producția pe 2014, se face aprovizionarea, se pro-gramează investițiile. Toată lumea are nevoie de finanțare, de valută. Astăzi, puteți achi-ziționa ieftin pe piața future și să vindeți scump peste câ-teva luni. Cum să nu vă price-peți, domnule? Mecanismul bursier e simplu. Și țâncii de grădiniță îl pricep. Nu mă refuzați, domnu’ Ion! Dumnea-voastră, chiar nu vreți să in-trați în rândul lumii, chiar vreți să muriți sărac? Eu mă gân-deam să vă aduc fericirea de sărbători și dumneavoastră vă refuzați bucuriile simple oferite de creșterea capitalului! Îmi pare rău că ignorați un câștig ușor și sigur, dar să știți că tot nu vă las! Vă mai deranjez de Sfântul Ion! De ce nu mă îmbogățesc eu, dacă este așa de simplu? Domnu’ Ion, îmi pare rău că puneți la îndoială spusele mele!” Nervos, telefonul amuțește. S-a făcut ora 18. Apelurile încetează. Agresivii vânzători de ponturi la bursă, de polițe de asigurări, de credite bancare și de pomi de Crăciun și-au încheiat programul de lucru pe telefon. Dar a doua zi, la ora 9 fix, mă iau în primire: „Alo, domnul Ion?”