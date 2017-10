Şi în acest an, fermierii vor beneficia de reducerea accizei la motorină

Și în acest an, fermierii vor beneficia de reducerea accizei la motorină

Sectorul agricol românesc întâmpină în continuare probleme în ceea ce privește finanțarea. Anularea subvențiilor de stat, precum și întârzierea acordării diferenței de 30% din sprijinul pe suprafață de anul trecut, îngre-unează desfășurarea campaniei agricole de primăvară. Totuși, există și vești bune pentru fermierii constănțeni: Ministerul Agriculturii (MADR) va subvenționa și în acest an acciza la motorină. Săptămâna trecută, în urma unei întâlniri la Iași cu reprezentanții locali din agricultură, ministrul Mihail Dumitru a anunțat că, în cel mai scurt timp, fermierii vor beneficia de o măsură de sprijin privind reducerea accizei la motorină până la nivelul minim acceptat de Comisia Europeană, respectiv 21 de euro la 1.000 litri de motorină. Practic, în acest an, costul motorinei folosite în campania agricolă va fi redus cu aproximativ 1,16 lei pe litru. Astfel, potrivit proiectului legislativ al MADR, această prevedere va fi aplicată pentru o perioadă de trei ani, până la data de 31 decembrie 2012. Cantitatea anuală de motorină subvenționată este de peste 700 milioane de litri, din care 597 milioane litri pentru sectorul zootehnic, 100 milioane litri pentru zootehnie și 3,7 milioane litri pentru îmbunătățirile funciare. Bugetul total maxim pentru acordarea sprijinului este de 570 milioane de euro, cu un buget mediu anual de 190 milioane de euro (peste 800 milioane lei). Producătorii agricoli își vor primi banii în urma depunerii facturilor fiscale ale cantității de motorină achiziționate la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în maximum 60 de zile de la finele trimestrului anului în curs. Reducerea accizei ar veni într-un moment în care prețul motorinei a crescut destul de mult în 2010, ca urmare a majorării accizei cu până la 293 de euro la 1.000 litri de motorină. Potrivit fermierilor din sectorul vegetal, ponderea cheltuielilor cu motorina este între 20% și 30% din totalul cheltuielilor cu inputurile pe hectar. Anul trecut, 1.882 de fermieri au beneficiat de subvenția pe motorină, aceștia solicitând reducerea accizei pentru 10 milioane de litri de combustibil, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. În privința altor ajutoare financiare de la stat, fermierii constănțeni mai au de așteptat până la anul. Ministrul Agriculturii a afirmat că, în acest an de restricții financiare, există o minimă posibilitate ca noi forme de ajutoare de stat să fie finanțate.