Şi băncile oferă all inclusive

Și băncile oferă all inclusive

Românilor pare-se că le place all inclusiv-ul, așa că băncile vor să profite de ocazie. În schimbul unui comision unic lunar de 30 de lei, clienții Citibank beneficiază de toate operațiunile disponibile pentru contul curent: retrageri gratuite la oricare ATM din lume, comisioane zero pentru toate tranzacțiile efectuate pe orice canal, banking gratuit 24/7 online, pe mobil sau prin telefon, respectiv prin Citibank Online, Citi Mobile și CitiPhone Banking, alerte gratuite prin sms și email pentru tranzacțiile cu cardul de debit sau din contul curent.În plus, în cadrul aceluiași pachet, clienții primesc asigurare de călătorie gratuită, atașată cardului de debit, ce acoperă serviciile medicale de urgență în caz de îmbolnăvire sau accident și/sau pierderea/ furtul bunurilor proprii pe perioada călătoriilor în străinătate, întârzierea zborului, întârzierea sau pierderea bagajelor și altele.De asemenea, clienții beneficiază de reduceri de până la 50% în 1.700 de locații ale comercianților din rețeaua Citi Partener din întreaga țară (hoteluri, restaurante, magazine, agenții de turism, săli de fitness, centre medicale).